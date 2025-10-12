Un incendiu a distrus mănăstirea istorică unde Carlo Acutis a primit prima împărtăşanie. 22 de călugăriţe au fost evacuate

Un incendiu masiv a devastat mănăstirea istorică Bernaga din nordul Italiei, forţând evacuarea a 22 de călugăriţe de claustraţie, au anunţat duminică pompierii italieni.

Fondată în 1628, mănăstirea La Valletta Brianza, lângă Milano, este locul unde Carlo Acutis, primul sfânt al Bisericii Catolice, a primit prima împărtăşanie.

Incendiul a izbucnit sâmbătă şi a devastat întreaga clădire, conform imaginilor nocturne publicate de pompieri pe reţeaua X.

Călugăriţele au fost evacuate fără a fi rănite, dar multe opere de artă şi obiecte de nepreţuit au fost distruse de flăcări, potrivit presei italiene.

Marco Panzeri, primarul oraşului La Valletta Brianza, a declarat reporterilor că a fost „o catastrofă, cu pagube imense şi incalculabile ”. Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit, a adăugat el.

Carlo Acutis a fost canonizat pe 7 septembrie 2025 de Papa Leon al XIV-lea. Prima Împărtăşanie, care are loc de obicei între vârstele de 7 şi 11 ani, este considerată o piatră de hotar pentru copii în Biserica Catolică.