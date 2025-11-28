Parlamentarii germani adoptă bugetul țării pentru 2026. Armata primește cei mai mulți bani de la sfârșitul Războiului Rece

Camera inferioară a parlamentului german a adoptat, vineri, bugetul țării pentru anul 2026, în valoare de 524 de miliarde de euro, incluzând aproape 180 miliarde de euro din fonduri împrumutate, relatează Deutsche Welle.

Spre deosebire de bugetul din acest an, cel din 2026 va fi mai mare cu 21,5 miliarde de euro mai mare. Din bugetul total, 108 miliarde de euro sunt destinați cheltuielilor militare, reprezentând cea mai mare sumă de la sfârșitul Războiului Rece. Creșterea a fost posibilă datorită unui amendament constituțional adoptat la începutul acestui an.

Bugetul mai prevede, printre altele, și 11,5 miliarde de euro pentru artilerie, drone, vehicule militare și alte echipamente pentru Ucraina, pentru a se apăra în fața Rusiei.

Opoziția critică bugetul

Bugetul pentru 2026 a fost criticat de către partidele de opoziție, în parte din cauza planurilor statului de a face datorii suplimentare, scrie DPA. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a avertizat împotriva plăților ridicate ale dobânzilor datorate noilor împrumuturi.

Verzii și Stânga au susținut că miliardele suplimentare sunt cheltuite în mod necorespunzător.

Potrivit Reuters, bugetul Germaniei pentru 2026 prevede niveluri ridicate de investiții după doi ani de contracție. Incluzând investițiile prin fonduri speciale, acestea se ridică la 126,7 miliarde de euro, marcând o creștere de 10% față de 2025 și urmând o creștere de 55% în acest an față de 2024.