Bugetul Uniunii Europene pentru 2026, aprobat astăzi de Parlamentul European. Competitivitatea, cercetarea şi securitatea, prioritățile principale

Parlamentul European a aprobat miercuri bugetul pentru anul 2026, cu plăți totale de 192,8 miliarde de euro și angajamente de 190,1 miliarde de euro.

Documentul oferă fonduri suplimentare pentru cercetare, infrastructură transfrontalieră, securitate, acțiuni climatice și politică externă, conform unui comunicat de presă oficial.

După negocieri cu statele membre încheiate pe 15 noiembrie, Parlamentul a obținut încă 372,7 milioane de euro peste propunerea inițială a Comisiei Europene.

Pentru obiective legate de competitivitate și dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere, finanțarea pentru programul Horizon Europe urcă cu 20 de milioane de euro, iar fondurile destinate rețelelor de transport și energie cresc cu 23,5 milioane de euro.

O alocare suplimentară de 10 milioane de dolari merge către Mecanismul de protecție civilă al UE și către RescEU, cu intenția de a îmbunătăți coordonarea intervențiilor în situații de criză.

Mobilitatea militară primește și ea 10 milioane de dolari, iar managementul frontierelor este întărit prin încă 10 milioane de euro.

Programul LIFE, orientat spre protecția mediului și acțiunea climatică, beneficiază de 10 milioane de dolari în plus. Totodată, EU4Health și Erasmus+ primesc fiecare câte 3 milioane de euro suplimentare.

Pentru Vecinătatea sudică, Parlamentul a obținut încă 35 de milioane de euro, iar pentru Vecinătatea estică încă 25 de milioane de dolari. Ajutorul umanitar crește cu 35 de milioane de dolari, ca reacție la tensiunile geopolitice și la expansiunea crizelor umanitare.

În 2026, Uniunea se confruntă cu o majorare de 4,3 miliarde de euro a costurilor împrumuturilor necesare programului NextGenerationEU, valoare de două ori mai mare decât estimarea inițială a Comisiei Europene.

Conform acordului în vigoare, aceste costuri sunt acoperite prin așa numitul mecanism de cascadă, creat pentru a gestiona cheltuielile generate de rambursarea fondurilor, protejând programele principale ale Uniunii.

Bugetul pentru 2026 a trecut cu 419 voturi favorabile, 185 împotrivă și 53 de abțineri. Consiliul Uniunii Europene și-a anunțat la începutul săptămânii susținerea pentru acord.