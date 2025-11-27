Ucraina afirmă că finanțarea externă este esențială și îndeamnă UE să deblocheze activele rusești

Kievul a obținut, miercuri, un acord la nivel de personal cu Fondul Monetar Internațional (FMI) privind un nou program de 8,2 miliarde de dolari pe patru ani, menit să ajute Ucraina să mențină stabilitatea macroeconomică și financiară în timpul războiului cu Rusia.

Împrumutul trebuie să fie încă aprobat de consiliul de administrație al fondului, cu condiția ca Ucraina să îndeplinească condițiile, potrivit Reuters.

În ciuda potențialei finanțări din partea FMI, „necesitatea unei finanțări externe în timp util, pe scară largă, în condiții concesionale și similare celor acordate sub formă de granturi, rămâne critică”, a declarat ministerul finanțelor din Ucraina într-un comunicat.

Ministrul de externe Andrii Sibiha a solicitat partenerilor UE ai Kievului să aprobe o decizie de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a sprijini împrumuturi în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina.

„Este important pentru noi să obținem un rezultat pozitiv în ceea ce privește împrumutul de reparații, deci este vorba de utilizarea efectivă a activelor rusești înghețate”, a declarat Sibiha, adăugând că este vital să se extindă un program de achiziționare de arme americane pentru Ucraina cu bani europeni.

Costurile pentru o zi de luptă sunt estimate la aproximativ 172 de milioane de dolari în acest an, comparativ cu aproximativ 140 de milioane de dolari în urmă cu un an, au declarat oficialii ucraineni.

FMI a estimat deficitul de finanțare al Ucrainei la aproximativ 136,6 miliarde de dolari pentru următorii patru ani. În 2026-2027, Ucraina se va confrunta cu un deficit de aproximativ 63 de miliarde de dolari, a declarat fondul.

UE dezbate un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat cu active rusești înghețate, dar în Europa se aud voci care avertizează asupra potențialelor consecințe.