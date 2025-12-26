Zelenski afirmă că Rusia folosește teritoriul Belarusului pentru a ocoli apărarea Ucrainei

Potrivit lui Zelenski, armata rusă ar amplasa echipamente militare pe clădiri rezidențiale din localități belaruse aflate în apropierea graniței cu Ucraina. Acestea ar include antene și alte sisteme instalate pe acoperișurile unor blocuri de locuințe. Ar fi folosite pentru ghidarea dronelor de tip Shahed către ținte din vestul Ucrainei.

„Observăm că rușii încearcă să evite pozițiile noastre de interceptare prin teritoriul Belarusului. Acest lucru este riscant pentru Belarus”, a scris Zelenski pe Telegram, după o reuniune a conducerii militare ucrainene, potrivit Reuters. El a adăugat că această practică reprezintă „un dispreț total față de viața umană”. Totodată, a cerut autorităților de la Minsk să înceteze astfel de acțiuni.

Rusia a folosit teritoriul Belarusului pentru lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Belarus rămâne un aliat ferm al Moscovei. Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat însă în repetate rânduri că nu va trimite trupe belaruse în conflict.

Zelenski amintește că Rusia desfășoară în Belarus un sistem de rachete balistice

Zelenski a mai precizat că, în cadrul reuniunii militare, au fost analizate și modalități de finanțare a dronelor interceptoare, considerate de autoritățile de la Kiev drept una dintre cele mai eficiente și viabile soluții pentru contracararea atacurilor rusești cu drone, intensificate în ultimele luni.

De asemenea, președintele ucrainean a amintit că Rusia ar fi desfășurat în Belarus sistemul de rachete balistice Oreshnik. Sistem despre care Kremlinul susține că este imposibil de interceptat, ceea ce ar putea spori capacitatea Moscovei de a lovi ținte din Europa.