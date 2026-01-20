Prima pagină » Știri externe » O figură a opoziției din Belarus, apel la liderii europeni să caute o apropiere de Lukașenko. Ce risc susține că ar fi în caz contrar

Lidera opoziției din Belarus, Maria Kalesnikava, a cerut Europei să caute o apropiere de președintele țării, Alexander Lukașenko, altfel existând riscul ca Belarusul să fie împins și mai aproape de Moscova.
Sursa foto: captură video X/Maria Kalesnikava
Diana Nunuț
20 ian. 2026, 19:37, Știri externe

Lidera opoziției din Belarus, activista Maria Kalesnikava, a lansat un apel către liderii europeni să caute o apropiere de președintele țării, Alexander Lukașenko.

Apelul a fost lansat de aceasta într-un interviu pentru Financial Times, primul pe care l-a acordat după ce luna trecută a fost eliberată din închisoare.

„Cu cât Belarusul este mai izolat de Europa, cu atât este mai forțat să se apropie de Rusia. Acest lucru face ca Belarusul să fie mai puțin sigur și mai puțin previzibil pentru Europa”, a spus Kalesnikava pentru FT.

Kalesnikava a fost încarcerată în 2020, în urma unei represiuni brutale împotriva opoziției belaruse după alegerile despre care Lukașenko spune că le-a câștigat cu peste 80%. Ea insistă că Europa ar trebui să-și schimbe poziția față de Belarus, reluând apropierea de regim pentru a promova obiectivele umanitare și a-și consolida propria securitate.

Eliberarea Mariei Kalesnikava luna trecută, alături de peste 100 de alți prizonieri politici, a avut loc după o inițiativă condusă de SUA, susținută de Ucraina, care viza îmbunătățirea relațiilor cu conducerea Belarusului. Totuși, aproximativ o mie de prizonieri politici rămân în continuare în închisoare.

Sancțiunile aplicate Belarusului s-au accentuat după invazia Rusiei în Ucraina, pe care Lukașenko o susține. Acesta se bazează în mare măsură pe sprijinul Moscovei, iar liderul de la Minsk se referă la Putin ca la „fratele meu mai mare”.

