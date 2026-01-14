Atac cu drone ucrainene provoacă incendii industriale și răniți în orașul rus Rostov-pe-Don

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că patru persoane, inclusiv un copil în vârstă de patru ani, au fost rănite după ce resturi provenite de la drone doborâte au căzut peste apartamentele lor. Toți răniții au fost transportați la spital, a precizat acesta într-un mesaj publicat pe Telegram, citat de Reuters.

Sliusar nu a oferit detalii privind tipul instalației industriale afectate de incendii, menționând doar că, până miercuri dimineață, un incendiu a fost stins, iar cel de-al doilea a fost localizat.

Primarul orașului Rostov-pe-Don, Aleksandr Skriabin, a anunțat că autoritățile au asigurat cazare temporară pentru familiile ale căror locuințe au fost avariate.

Amploarea completă a pagubelor nu era cunoscută. Ucraina nu a comentat oficial atacul.

Kievul a folosit în mod repetat drone pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei, afirmând că aceste acțiuni vizează slăbirea infrastructurii militare și energetice a Moscovei și reprezintă un răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, în războiul declanșat de Kremlin în urmă cu aproape patru ani.

Rostov-pe-Don este un important nod de transport și logistică, situat în apropierea graniței cu Ucraina, găzduind sedii militare-cheie și rute de aprovizionare pentru trupele ruse, ceea ce îl transformă într-o țintă strategică pentru atacurile cu drone.

Rusia, la rândul său, a lansat, miercuri, un atac cu drone asupra orașului din sud-estul Ucrainei, Krîvîi Rih.