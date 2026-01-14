Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone ucrainene provoacă incendii industriale și răniți în orașul rus Rostov-pe-Don

Atac cu drone ucrainene provoacă incendii industriale și răniți în orașul rus Rostov-pe-Don

Un atac cu drone lansat de Ucraina în cursul nopții de marți spre miercuri a provocat două incendii la o instalație industrială, a rănit patru persoane și a avariat mai multe clădiri de locuințe în orașul-port rus Rostov-pe-Don, au anunțat miercuri oficialii regionali.
Atac cu drone ucrainene provoacă incendii industriale și răniți în orașul rus Rostov-pe-Don
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Petre Apostol
14 ian. 2026, 06:37, Știri externe

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că patru persoane, inclusiv un copil în vârstă de patru ani, au fost rănite după ce resturi provenite de la drone doborâte au căzut peste apartamentele lor. Toți răniții au fost transportați la spital, a precizat acesta într-un mesaj publicat pe Telegram, citat de Reuters.

Sliusar nu a oferit detalii privind tipul instalației industriale afectate de incendii, menționând doar că, până miercuri dimineață, un incendiu a fost stins, iar cel de-al doilea a fost localizat.

Primarul orașului Rostov-pe-Don, Aleksandr Skriabin, a anunțat că autoritățile au asigurat cazare temporară pentru familiile ale căror locuințe au fost avariate.

Amploarea completă a pagubelor nu era cunoscută. Ucraina nu a comentat oficial atacul.

Kievul a folosit în mod repetat drone pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei, afirmând că aceste acțiuni vizează slăbirea infrastructurii militare și energetice a Moscovei și reprezintă un răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, în războiul declanșat de Kremlin în urmă cu aproape patru ani.

Rostov-pe-Don este un important nod de transport și logistică, situat în apropierea graniței cu Ucraina, găzduind sedii militare-cheie și rute de aprovizionare pentru trupele ruse, ceea ce îl transformă într-o țintă strategică pentru atacurile cu drone.

Rusia, la rândul său, a lansat, miercuri, un atac cu drone asupra orașului din sud-estul Ucrainei, Krîvîi Rih.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Economist: Investitorii se retrag din România cum nu am mai văzut de 15 ani
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
Libertatea
Alimente care îți „sufocă” organele. Cum se modifică inima, creierul sau oasele când mănânci chips-uri sau supă la plic
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor