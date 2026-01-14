Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone al Rusiei provoacă pene de curent în Krîvîi Rih, Ucraina

Infrastructura orașului central ucrainean Krîvîi Rih a fost atacată miercuri de drone rusești, provocând pene de curent, afectând peste 45.000 de clienți și perturbând aprovizionarea cu căldură, a anunțat șeful administrației militare locale, Oleksandr Vilkul.
„Vă rugăm să vă aprovizionați cu apă și să vă încărcați dispozitivele, dacă aveți ocazia. Va fi dificil”, a transmis Vilkul pe aplicația de mesagerie Telegram, citat de Reuters, după atacul cu drone al Rusiei asupra orașului Krîvîi Rih.

Stațiile de pompare a apei au fost puse în funcțiune cu generatoare, iar apa a rămas în sistem, însă ar putea apărea probleme de presiune. Dimensiunea totală a atacului nu a fost încă stabilită. Până acum, nu a existat niciun comentariu din partea Rusiei.

De aproape patru ani, Rusia a lovit repetat centrale electrice, stații de transformare și linii de transmisie din Ucraina, cu rachete și drone, încercând să întrerupă alimentarea cu energie și căldură și să afecteze industria. Campania a forțat pene de curent în mai multe orașe, în timp ce Ucraina se bazează pe apărarea aeriană și pe importuri de energie pentru a stabiliza rețeaua.

Krîvîi Rih, centru industrial și minier din regiunea Dnipropetrovsk și orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost lovit în mod repetat, atacurile ucigând civili și distrugând locuințe și unități industriale.

Orașul se află suficient de aproape de liniile frontului din sud pentru a fi în raza de acțiune a atacurilor, iar fabricile, legăturile logistice și forța de muncă îl fac un centru economic important și un nod cheie de sprijin al efortului de război al Ucrainei.

