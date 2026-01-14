Atac cu drone al Rusiei provoacă pene de curent în Krîvîi Rih, Ucraina

„Vă rugăm să vă aprovizionați cu apă și să vă încărcați dispozitivele, dacă aveți ocazia. Va fi dificil”, a transmis Vilkul pe aplicația de mesagerie Telegram, citat de Reuters, după atacul cu drone al Rusiei asupra orașului Krîvîi Rih.

Stațiile de pompare a apei au fost puse în funcțiune cu generatoare, iar apa a rămas în sistem, însă ar putea apărea probleme de presiune. Dimensiunea totală a atacului nu a fost încă stabilită. Până acum, nu a existat niciun comentariu din partea Rusiei.

De aproape patru ani, Rusia a lovit repetat centrale electrice, stații de transformare și linii de transmisie din Ucraina, cu rachete și drone, încercând să întrerupă alimentarea cu energie și căldură și să afecteze industria. Campania a forțat pene de curent în mai multe orașe, în timp ce Ucraina se bazează pe apărarea aeriană și pe importuri de energie pentru a stabiliza rețeaua.

Krîvîi Rih, centru industrial și minier din regiunea Dnipropetrovsk și orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost lovit în mod repetat, atacurile ucigând civili și distrugând locuințe și unități industriale.

Orașul se află suficient de aproape de liniile frontului din sud pentru a fi în raza de acțiune a atacurilor, iar fabricile, legăturile logistice și forța de muncă îl fac un centru economic important și un nod cheie de sprijin al efortului de război al Ucrainei.