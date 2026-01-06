Prima pagină » Știri externe » Orban, atac dur către Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare de la UE”

Orban, atac dur către Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare de la UE”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat marți, într-o postare pe Facebook, că Ucraina cere 800 de miliarde de dolari pentru a-și acoperi nevoile în următorul deceniu, catalogând suma drept „scandaloasă”.
Orban, atac dur către Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare de la UE”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 ian. 2026, 17:48, Știri externe

Potrivit acestuia, valoarea solicitată este de aproape patru ori mai mare decât produsul intern brut anual al Ungariei, fapt pe care îl consideră inacceptabil pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Orban susține că Ucraina cere 800 de miliarde de dolari pentru a-și finanța funcționarea și reconstrucția, iar această solicitare explică, în opinia sa, presiunea exercitată de „elita de la Bruxelles” pentru deblocarea activelor rusești înghețate și pentru restructurarea bugetului multianual al UE.

În mesajul său, liderul de la Budapesta afirmă că Bruxelles-ul ar fi „disperat” să identifice resurse financiare pentru a susține această solicitare masivă, motiv pentru care ar încerca să modifice fundamental viitorul buget al Uniunii. Orban a folosit un limbaj dur, susținând că „piticul ucrainean cerșește mâncare”, expresie care a stârnit reacții în spațiul public.

Potrivit premierului ungar, faptul că Ucraina cere 800 de miliarde de dolari pune o presiune uriașă asupra contribuabililor europeni, iar planurile Bruxelles-ului ar viza redistribuirea resurselor în defavoarea statelor membre.

Divizează scena politică din Ungaria

Viktor Orban a acuzat și opoziția internă, afirmând că europarlamentarii partidului Tisza au votat în favoarea sprijinului financiar necondiționat pentru Ucraina. Potrivit acestuia, acest vot ar fi „prețul imunității lor și al sprijinului din partea Bruxelles-ului”.

El a concluzionat că, indiferent de negări, intențiile opoziției sunt clare și că alegătorii ar trebui să fie conștienți de implicațiile financiare.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor