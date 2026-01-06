Orban, atac dur către Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare de la UE”

Potrivit acestuia, valoarea solicitată este de aproape patru ori mai mare decât produsul intern brut anual al Ungariei, fapt pe care îl consideră inacceptabil pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Orban susține că Ucraina cere 800 de miliarde de dolari pentru a-și finanța funcționarea și reconstrucția, iar această solicitare explică, în opinia sa, presiunea exercitată de „elita de la Bruxelles” pentru deblocarea activelor rusești înghețate și pentru restructurarea bugetului multianual al UE.

În mesajul său, liderul de la Budapesta afirmă că Bruxelles-ul ar fi „disperat” să identifice resurse financiare pentru a susține această solicitare masivă, motiv pentru care ar încerca să modifice fundamental viitorul buget al Uniunii. Orban a folosit un limbaj dur, susținând că „piticul ucrainean cerșește mâncare”, expresie care a stârnit reacții în spațiul public.

Potrivit premierului ungar, faptul că Ucraina cere 800 de miliarde de dolari pune o presiune uriașă asupra contribuabililor europeni, iar planurile Bruxelles-ului ar viza redistribuirea resurselor în defavoarea statelor membre.

Divizează scena politică din Ungaria

Viktor Orban a acuzat și opoziția internă, afirmând că europarlamentarii partidului Tisza au votat în favoarea sprijinului financiar necondiționat pentru Ucraina. Potrivit acestuia, acest vot ar fi „prețul imunității lor și al sprijinului din partea Bruxelles-ului”.

El a concluzionat că, indiferent de negări, intențiile opoziției sunt clare și că alegătorii ar trebui să fie conștienți de implicațiile financiare.