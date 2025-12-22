Prima pagină » Știri externe » Negocierile dintre Rusia și SUA privind Ucraina, încă fără un progres concret

Negocierile dintre Rusia și SUA privind Ucraina, încă fără un progres concret

Discuțiile dintre Rusia și Statele Unite ale Americii privind soluționarea conflictului din Ucraina, desfășurate la Miami, nu trebuie considerate un punct de cotitură, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Negocierile dintre Rusia și SUA privind Ucraina, încă fără un progres concret
Petre Apostol
23 dec. 2025, 01:00, Știri externe

„Este un proces de lucru”, a precizat oficialul din Rusia, Dmitri Peskov, citat de Izvestia.

În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat mai optimist, afirmând că negocierile cu SUA și țările europene sunt „foarte aproape de un rezultat real”, potrivit AFP.

Echipa ucraineană condusă de Rustem Umerov și reprezentanți europeni au participat la mai multe întâlniri cu oficiali americani. Delegația rusă, condusă de Kirill Dmitriev, a purtat discuții separate cu oficiali ai SUA.

Între timp, luni noapte, Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra portului Odesa. A fost al doilea atac asupra Odesei în mai puțin de 24 de ore. Atacul a provocat daune infrastructurii portuare și unei nave civile, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper.

Recomandarea video

EXCLUSIV Chipurile legionarilor Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Ilie Lăcătușu, pictate pe o capelă din Apărătorii Patriei, în București
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: 'I-am întrebat ce fac de sărbători și...' 😢
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
Libertatea
Astrologul Mariana Cojocaru a prezis care va fi zodia norocoasă pentru următorii 7 ani. Va avea succes pe toate planurile
CSID
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor