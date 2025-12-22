Negocierile dintre Rusia și SUA privind Ucraina, încă fără un progres concret

„Este un proces de lucru”, a precizat oficialul din Rusia, Dmitri Peskov, citat de Izvestia.

În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat mai optimist, afirmând că negocierile cu SUA și țările europene sunt „foarte aproape de un rezultat real”, potrivit AFP.

Echipa ucraineană condusă de Rustem Umerov și reprezentanți europeni au participat la mai multe întâlniri cu oficiali americani. Delegația rusă, condusă de Kirill Dmitriev, a purtat discuții separate cu oficiali ai SUA.

Între timp, luni noapte, Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra portului Odesa. A fost al doilea atac asupra Odesei în mai puțin de 24 de ore. Atacul a provocat daune infrastructurii portuare și unei nave civile, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper.