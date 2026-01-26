Kremlinul insistă ca Ucraina să cedeze integral regiunea Donbas în cadrul negocierilor

Informația a fost transmisă de agenția de stat TASS, citată de Reuters, după discuțiile trilaterale desfășurate în weekend la Abu Dhabi.

Președintele Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că Rusia va ocupa cu forța întreaga regiune Donbas. Forțele Moscovei controlează în prezent aproximativ 90% din zonă. Potrivit Kremlinului, acest lucru se va întâmpla dacă Kievul nu cedează Donbasul printr-un acord de pace.

„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră constantă, poziția președintelui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a spus că problema teritorială este de o importanță fundamentală pentru partea rusă, potrivit TASS.

Peskov a făcut referire la așa-numita „formulă Anchorage”. Aceasta ar fi fost convenită între președintele SUA, Donald Trump, și Vladimir Putin, la summitul din Alaska, din august 2025, potrivit unei surse apropiate a Kremlinului.

Potrivit aceleiași surse, acordul ar prevedea ca Ucraina să cedeze Rusiei controlul asupra întregului Donbas. De asemenea, ar urma să fie înghețate liniile frontului în alte zone din estul și sudul Ucrainei. Aceste condiții ar sta la baza oricărui acord de pace viitor.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va ceda teritorii pe care Rusia nu le-a cucerit pe câmpul de luptă.

Agenția de stat RIA l-a citat pe Peskov spunând că Moscova a evaluat pozitiv ceea ce a numit „discuții constructive” cu Ucraina la Abu Dhabi.

Discuțiile au fost mediate de Statele Unite. Ele s-au încheiat fără un acord. Noi negocieri sunt așteptate în weekendul viitor.