Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord de licență pentru dronele interceptoare Octopus

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

„Este un precedent istoric și următorul pas important care va permite producerea în Marea Britanie a interceptorilor ucraineni, care și-au dovedit eficacitatea în lupta împotriva (dronelor de atac rusești)”, a declarat Shmihal într-o postare pe Telegram.

Dronele rusești de tip Shahed, proiectate inițial în Iran și produse în serie în Rusia sub numele de Geran-2, au devenit o armă centrală în atacurile Moscovei împotriva Ucrainei.

Kievul și-a dezvoltat rapid capacitățile în domeniul dronelor începând din 2022, evoluând de la modificarea avioanelor comerciale la producerea de drone de atac și sisteme de recunoaștere la scară largă.

Drona Octopus este una dintre mai multe drone interceptoare aflate în curs de dezvoltare, potrivit The Kyiv Independent.

„Este planificată producția în serie a interceptorilor, care ar putea ajunge la câteva mii pe lună”, a spus Shmihal, adăugând: „Mijloacele fabricate vor fi transferate Ucrainei pentru a consolida protecția spațiului nostru aerian”.

Shmihal a declarat pe 18 septembrie că Kievul va putea desfășura cel puțin 1.000 de drone interceptor zilnic pentru a respinge atacurile rusești „în viitorul apropiat”, fără a specifica intervalul de timp.