Marea Britanie introduce „taxa pe conace”

Detaliile au ieșit la iveală odată cu publicarea accidentală a unui raport al Oficiului pentru Responsabilitate Bugetară. Documentul a apărut înaintea discursului ministrului de Finanțe, în cadrul căruia urmează să fie anunțate oficial noile măsuri fiscale.

Decizia ar putea provoca noi turbulențe pe piața imobiliară de lux, deja slăbită, spun analiștii citați de Bloomberg.

Taxa pe conace, din 2028

Noua taxă va intra în vigoare în 2028 și va porni de la 2.500 de lire sterline pe an pentru proprietățile evaluate între 2 și 2,5 milioane de lire sterline. Valoarea acesteia poate ajunge la 7.500 de lire sterline pentru imobilele care depășesc 5 milioane de lire sterline.

Guvernul estimează că această taxă va aduce aproximativ 400 de milioane de lire sterline în anul fiscal 2029. Măsura riscă însă să provoace distorsiuni pe piața imobiliară și să afecteze încasările din alte taxe, inclusiv cele percepute la cumpărarea proprietăților.

Taxa e criticată de imobiliare

Reacțiile din sectorul imobiliar au fost dure. „Politica a triumfat asupra economiei”, a avertizat Tom Bill, director în cadrul companiei britanice de consultanță imobiliară Knight Frank, specializată în analiza pieței locuințelor. El susține că măsura „aruncă o piedică majoră în mecanismele pieței imobiliare pentru o sumă relativ mică în schimb”. Cu alte cuvinte, impactul negativ asupra pieței ar putea fi mult mai mare decât veniturile pe care statul le va obține din această taxă.

Și alți analiști atrag atenția că această taxă ar putea deveni începutul unei presiuni fiscale tot mai mari asupra averilor britanice. „Deși taxa inițială este relativ modestă, ea reprezintă unul dintre primele impozite pe avere. Se stabilește astfel un precedent pentru viitoare măriri”, apreciază Aneisha Beveridge, director de analiză în cadrul Hamptons, o cunoscută companie britanică de consultanță imobiliară.

Prima reevaluare din ultimii 30 de ani

Anunțul noii taxe vine într-o perioadă în care piața imobiliară britanică a trecut printr-un deceniu dificil. Mai ales în segmentul de lux, investitorii au fost descurajați de schimbările fiscale repetate, care au afectat constant aceste proprietăți.

Noua reevaluare a locuințelor, prima din ultimele trei decenii, ar putea amâna tranzacții. De asemenea, ar putea împinge piața de lux într-un nou val de incertitudine. Taxele locale din Regatul Unit se bazează pe valorile locuințelor din 1991.