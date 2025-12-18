Profesorii din Marea Britanie vor fi antrenați să descopere primele semne ale misoginiei în școli

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer a avertizat că „prea des ideile toxice prind rădăcini devreme și rămân necontestate”, peste 40% dintre tinerii bărbați, având o părere pozitivă despre influencerul misogin Andrew Tate. În trecut, ideologia sa a fost contestată, iar el a calificat obiecțiile drept „prostii”.

Guvernul Starmer va dezvălui, miercuri, un pachet de măsuri în valoare de 20 de milioane de lire sterline, dintre care 16 milioane provin de la contribuabili, iar 4 milioane provin din urma contribuției filantropilor, dar și a partenerilor, potrivit Sky News.

Profesorii vor învăța cum să discute cu elevii

Profesorii vor avea parte de formare pentru a învăța cum să vorbească cu copii despre consințământ, dar și pericolele distribuirii fotografiilor intime, iar toți elevii de gimnaziu vor învăța despre relațiile sănătoase din punct de vedere emoțional.

Aceste tipuri de cursuri vor fi obligatorii pentru elevi, cel puțin până în 2029, la sfârșitul mandatului actualului guvern britanic. În 2026, vor fi alese școlile care urmează să facă parte din proiectul-pilot.

De asemenea, va fi înființată și o linie telefonică unde adolescenții pot să ceară ajutor despre propriul comportament în relații.

Strategia își propune înjumătățirea fenomenului violenței domestice

Măsurile sunt parte a strategiei guvernului britanic de a înjumătăți tendințele violenței asupra fetelor și femeilor în următorii 10 ani. Starmer a precizat că demersul „este o responsabilitate datorată următoarei generații”.

„Fiecare părinte trebuie să poată avea încredere că fiica sa este în siguranță la școală, online, dar și în relațiile sale”, a declarat Starmer.

Acesta a precizat că guvernul britanic a hotărât să intervină timpuriu, susținând profesorii și denunțând misoginia.

„Acest guvern intervine timpuriu – susținând profesorii, denunțând misoginia și intervenind atunci când apar semne de avertizare – pentru a opri răul înainte ca acesta să se producă”, a declarat prim-ministrul Marii Britanii.