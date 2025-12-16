Prima pagină » Știri externe » SUA suspendă acordul tehnologic cu Marea Britanie pe fondul tensiunilor comerciale

Statele Unite au suspendat punerea în aplicare a unui acord tehnologic încheiat cu Marea Britanie în timpul vizitei de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit, pe fondul frustrărilor tot mai mari de la Washington privind ritmul negocierilor comerciale cu Londra.
Iulian Moşneagu
16 dec. 2025, 08:58, Știri externe

Acordul tehnologic dintre SUA și Marea Britanie, anunțat în septembrie, are ca scop stimularea cooperării dintre cele două țări în domenii precum inteligența artificială, calculul cuantic și energia nucleară.

Oficiali britanici au confirmat pentru Financial Times că Statele Unite au suspendat acordul săptămâna trecută, unul dintre ei afirmând că administrația Trump exercită presiuni pentru concesii din partea Regatului Unit în domenii comerciale care nu țin de parteneriatul tehnologic.

Negocieri comerciale între Washington și Londra

Negocierile comerciale dintre SUA și Marea Britanie sunt în desfășurare de când cele două părți au ajuns, în luna mai, la un acord pentru a atenua cele mai dure tarife impuse de Donald Trump asupra bunurilor britanice.

Surse apropiate negocierilor spun că oficialii americani sunt tot mai nemulțumiți de faptul că Regatul Unit evită să discute barierele netarifare, precum regulile și reglementările pentru produsele alimentare și bunurile industriale.

Trump a criticat anterior și taxele pe serviciile digitale impuse companiilor de tehnologie de către partenerii comerciali ai SUA, inclusiv de Marea Britanie.

Un oficial britanic a negat însă că taxa pe serviciile digitale din Regatul Unit, care afectează companii americane de tehnologie, ar reprezenta o problemă majoră.

Un alt oficial britanic a declarat că omologii americani sunt „negociatori foarte duri, dar suntem destul de siguri că putem readuce lucrurile pe făgașul normal”.

„Relația noastră specială cu Statele Unite rămâne puternică, iar Regatul Unit este ferm angajat să se asigure că acordul de prosperitate tehnologică oferă oportunități pentru oamenii muncitori din ambele țări”, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

