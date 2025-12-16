Prima pagină » Breaking News » Nicușor Dan către românii din Marea Britanie: Vă invit să credem în România, să încercăm să lucrăm împreună

Președintele României, Nicușor Dan, s-a adresat românilor stabiliți în Marea Britanie, în timpul unui discurs ținut la Londra. Vă invit să credem în România, să încercăm să lucrăm împreună, a spus Dan.
Discursul a fost ținut marți seara la sediul Ambasadei României de la Londra.

„Cred ca reprezentați un potențial uriaș pentru România (…)  întrebarea este cum facem ca dintr-un potențial să concretizăm ceva, care este acea interfață care să pună în legătură statul român cu fiecare dintre dumneavoastră”, a spus Nicușor Dan.

În discursul său, președintele s-a referit la interfața care își propune să unească toate comunitățile de români din străinătate.

„Încercăm să facem cel puțin un portal care să cuprindă la început asociațiile, apoi specialiștii pe domenii, cursurile de limba română (…) astfel încât să realizăm o rețea care să ne ajute pe toți (…)  să încercăm să lucrăm împreună, pe scurt”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele le-a mai spus românilor din Marea Britanie că este optimist în ceea ce privește viitorul României.

„Vreau să transmit optimismul pe care-l am pentru România, pe termen mediu (…)  pentru acuratețe trebuie să ne uităm la intervale mai mari de timp  (…) vă invit să credem împreună în țara asta”, a precizat Nicușor Dan.

La finalul discursului, Nicușor Dan a rămas la Ambasadă pentru a discuta cu românii care au participat la eveniment.

Program încărcat pentru Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți seara, la Ambasada României de la Londra,  cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Miercuri, tot la Londra, șeful statului se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit și cu lideri ai companiilor britanice. Ulterior, Dan va merge la Summit-ul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de la Bruxelles, Belgia.

Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

