Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Apărarea aeriană a doborât 63 de drone

Rusia a lansat un atac important împotriva Ucrainei, în noaptea de miercuri spre joi, folosind zeci de drone. Deși apărarea aeriană a interceptat majoritatea dronelor, au fost raportate pagube la infrastructura civilă și mai mulți civili au fost răniți, notează Kyiv Post.
Armata rusă a lansat 82 de drone, inclusiv drone de tip Shahed sau Gerbera asupra regiunilor Cerkasî, Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk și Sumî, au anunțat Forțele Aeriene Ucrainene, punctând că 63 au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană ucrainene. 

În regiunea Sumî, o dronă a provocat daune infrastructurii civile, rănind o persoane. 

În regiunea Odesa au fost avariate un bloc rezidențial și o școală, fiind rănite șapte persoane. Șase au primit îngrijir la fața locului, a șaptea fiind internată în stare moderată.

Regiunea Nikolaev a fost vizată de atacuri asupra infrastructurii energetice, care au provocat întreruperi de curent, fără să fie anunțate victime. 

În regiunea Cerkasî . în orașul Krivoi Rog, dronele au au lovit zone rezidențiale, declanșând incendii și rănind două persoane. 

 

