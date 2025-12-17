Germania a inaugurat primul centru de apărare împotriva dronelor în Berlin

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Măsura vizează amenințarea tot mai mare a spionajului și sabotajului, a anunțat Ministerul de Interne.

Autoritățile federale și cele statale colaborează strâns. Ele pun în comun expertiza și informațiile privind situația, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit Reuters.

„Acest lucru va spori viteza și precizia noastră în lupta împotriva amenințărilor hibride, sabotajului și provocărilor țintite”, a adăugat el în timpul vizitei la centrul din Berlin.

Drone suspectate că ar fi operate de Rusia au fost observate în mai multe zone din Europa. Acestea au perturbat operațiunile din spațiul aerian.

Unele țări au fost nevoite să trimită avioane NATO. Acțiunile sunt considerate parte a unui război hibrid. Kremlinul a declarat că nu există niciun motiv pentru a da vina pe Rusia.

Înainte de crearea centrului german, detectarea dronelor și contramăsurile erau fragmentate. Responsabilitățile erau împărțite între mai multe autorități.

În prezent, poliția federală și cea statală colaborează cu forțele armate germane. Activitatea are loc în cadrul centrului GDAZ. Acesta funcționează 24 de ore pe zi. Scopul este un răspuns rapid și coordonat la amenințările de securitate.

Cu toate acestea, puterea decizională a fiecărei autorități participante rămâne neafectată.