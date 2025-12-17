Un aliat al Kremlinului amenință capitalele europene și alimentează temerile privind un al Treilea Război Mondial

Temerile privind un al Treilea Război Mondial se intensifică, după ce un aliat al Kremlinului a lansat noi amenințări la adresa Europei.

Declarațiile vin pe fondul avertismentelor tot mai frecvente ale oficialilor occidentali și ale experților în securitate privind escaladarea tensiunilor generate de războiul din Ucraina, scrie The Mirror.

Retorica Kremlinului vizează Europa

Vladimir Solovyov, prezentator al televiziunii de stat ruse și considerat un apropiat al președintelui Vladimir Putin, a lansat avertismente dure într-o intervenție televizată.

Solovyov a menționat capitale europene precum Berlin, Paris și Viena drept posibile ținte în cazul unei escaladări din partea Rusiei.

El a susținut că Moscova ar fi „forțată să acționeze” dacă va fi confruntată, cerând publicului să nu „dea vina” pe Rusia pentru eventualele consecințe.

Printre cele mai alarmante declarații, Solovyov a afirmat că un atac nuclear asupra Marii Britanii ar fi „inevitabil” în anumite condiții.

NATO și liderii occidentali trag semnale de alarmă

Noua retorică vine după avertismentele secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a declarat că Rusia își intensifică acțiunile subversive împotriva societăților occidentale.

Vorbind în Germania, Rutte a avertizat că Europa se confruntă cu cea mai mare amenințare militară din ultimele generații și a îndemnat guvernele să se pregătească în consecință.

Tensiunile rămân ridicate, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins cedările teritoriale, în timp ce sunt discutate posibile acorduri de pace cu compromisuri teritoriale.

Această incertitudine a alimentat anxietatea în întreaga Europă privind următorii pași strategici ai Rusiei.

Analiza experților privind riscul de război

Profesorul Anthony Glees, expert în securitate și informații la Universitatea din Buckingham, a avertizat că riscul unui conflict direct devine tot mai real.

El a declarat că statele occidentale „luptă pentru modul lor de viață” și trebuie să accelereze pregătirile militare.

Profesorul Glees consideră că un eventual conflict viitor ar semăna mai degrabă cu războiul convențional din Ucraina decât cu o confruntare nucleară imediată.

Totuși, el a subliniat că un scenariu nuclear s-ar desfășura extrem de rapid, fără timp pentru un răspuns semnificativ.

Cum ar putea arăta un conflict modern

Potrivit profesorului Glees, un război nuclear ar fi scurt, dar devastator, fără învingători reali.

El a avertizat că președintele Putin ar putea viza obiective militare și de infrastructură cheie din Marea Britanie și Europa continentală fără avertisment.

Un astfel de atac ar oferi foarte puține șanse de evacuare sau apărare, a precizat expertul.

Acesta a subliniat că, chiar și fără o escaladare nucleară, un conflict convențional prelungit ar perturba profund societatea europeană.

Pe măsură ce tensiunile persistă, oficialii continuă să sublinieze importanța diplomației, pregătindu-se totodată pentru scenarii extreme.