Trump spune că a evitat al treilea război mondial și că Europa nu face destul pentru Ucraina

Potrivit președintelui american, cel de-al treilea război mondial nu s-a întâmplat datorită politicii americane. „A început și ar fi putut escalada într-un al treilea război mondial. Sincer, cred că probabil nu se va întâmpla acum”.

„Am fi putut avea al treilea război mondial”

„Dar cred că, dacă nu eram eu președinte, am fi putut avea al treilea război mondial”, a spus Trump într-un interviu pentru Politico, citat marți de Interfax-Ukraine.

Liderul de la Casa Albă a precizat că situația rămâne totuși critică în Europa. „Cred că ați avea o problemă mult mai mare decât cea pe care o aveți acum. Dar este o mare problemă și acum. Este o mare problemă pentru Europa, iar ei (liderii europeni n.r) nu se descurcă bine deloc”, a afirmat Trump.

Întrebat despre atitudinea europeană privind continuarea sprijinului pentru Kiev, Trump a răspuns: „Ei vorbesc, dar nu fac nimic, iar războiul continuă la nesfârșit”. El susține că statele europene „ar trebui să sprijine Ucraina”, dar acțiunile europene nu au dus până acum la rezultate concrete.

Rusia e într-o poziție mai puternică, spune Trump

Trump a acuzat Europa că răspunde prea lent provocărilor de securitate. În opinia sa, Rusia se află într-o poziție mai puternică în acest moment al războiului. Șeful SUA a precizat că a transmis Kievului un nou draft de plan de pace. „Ar fi bine dacă l-ar citi”, a spus el, referindu-se la președintele Volodimir Zelenski.

Noile declarații ale lui Donald Trump vin într-un moment în care Europa este din ce în ce mai îngrijorată că Washingtonul și-ar putea reduce implicarea în sprijinirea Ucrainei. În același timp, negocierile pentru un eventual acord de pace sunt blocate, iar conflictul intră în al patrulea an.