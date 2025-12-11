Ministrul german de Externe avertizează asupra intensificării acțiunilor hibride ale Rusiei

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a lansat un avertisment ferm cu privire la Rusia, în cadrul evenimentului organizat de Munich Security Conference la Berlin, unde a apărut alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Wadephul a spus că Moscova își dezvăluie intențiile reale prin acuzațiile pe care le aduce altora.

„Dacă vrei să înțelegi acțiunile Rusiei, ascultă ce acuză ea pe alții că fac”. a declarat ministrul, criticând afirmațiile Kremlinului privind presupuse comploturi occidentale.

El a acuzat „cheltuieli de milioane de dolari” din partea Rusiei pentru a submina procese democratice din întreaga lume.

Wadephul a atras atenția și asupra declarațiilor lui Vladimir Putin, care a susținut în presă că Rusia nu intenționează să atace Europa, dar că este „gata chiar acum” dacă state europene ar începe un conflict.

„Ar trebui să fim cu toții îngrijorați când auzim astfel de lucruri,” a spus ministrul.

El a menționat că acțiunile hibride ale Rusiei sunt deja vizibile în Europa, de la atacuri asupra nodurilor logistice la utilizarea dronelor pe teritoriul european.

„Aceste acțiuni cer un răspuns adecvat,” a subliniat Wadephul, cerând ca partenerii europeni să își accelereze eforturile de consolidare a apărării.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, ministrul a afirmat că Rusia nu dă semne reale de disponibilitate la negocieri.

„Poziția Moscovei pare să fie: dacă nu obținem gratuit ceea ce nu am reușit în 11 ani de război, nu avem ce discuta”, a spus el.

Wadephul a precizat că războiul ar putea lua sfârșit doar când costurile continuării lui vor fi prea mari pentru Putin, potrivit The Guardian.