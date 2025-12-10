Un republican a depus un proiect de lege prin care cere retragerea SUA din NATO: America nu ar trebui să fie garanția securității mondiale

Thomas Massie, republican din statul Kentucky, a depus, marți, un proiect de lege prin care cere retragerea SUA din NATO. Conform unui comunicat publicat de biroul congresmanului, el susţine că banii americanilor ar trebui redirecţionaţi către apărarea propriei ţări, nu a unor ţări socialiste.

Republicanul a criticat NATO, numind-o „o relicvă a Războiului Rece” și subliniind faptul că „America nu ar trebui să fie garanția securității mondiale”.

„NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acești bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste. NATO a fost creată pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit acum peste treizeci de ani. De atunci, participarea SUA a costat contribuabilii trilioane de dolari și continuă să pună în pericol implicarea SUA în războaie străine. Constituția noastră nu a autorizat implicări permanente în străinătate, lucru împotriva căruia părinții fondatori ne-au avertizat în mod explicit. America nu ar trebui să fie garanția securității mondiale, mai ales când țările bogate refuză să plătească pentru propria apărare”, a spus Massie.

Ce prevede, concret, proiectul de lege

Proiectul de lege, denumit „NATO Act”, prevede, în cazul în care va fi adoptat, ca președintele SUA să notifice în mod oficial NATO cu privire la retragerea SUA în temeiul articolului 13 din Tratatul Alianței. De asemenea, proiectul de lege mai prevede, printre altele, și interzicerea utilizării fondurilor contribuabililor americani pentru bugetele comune ale NATO, inclusiv bugetul civil, bugetul militar și Programul de investiții în securitate.

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a amenințat de mai multe ori cu retragerea SUA din NATO. El a criticat faptul că țările din Alianță nu alocă suficienți bani pentru apărare. În cele din urmă, în luna iunie, țările alianței s-au angajat să crească cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035.