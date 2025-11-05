Proiect ambițios în Franța – Un deputat al Partidului Verde a inițiat un proiect de lege care vrea să interzică vânzarea tutunului tuturor persoanelor născute după 2014

Franța ar putea face un pas important spre interzicerea vânzării de tutun oricărei persoane născute după 2014. Vorbim despre o inițiativă care prevede crearea unei generații întregi fără tutun.

Pentru organizațiile anti-fumat, interzicerea vânzării de țigări către o generație întreagă e un obiectiv extrem de ambițios și multă lume se întreabă cum va fi posibil acest lucru și cât de „constituțional” este acest lucru.

Inițiativa aparține deputatului Nicolas Thierry, din Partidul Verde, care are și un termen – limită până la care să implementeze acest ambițios obiectiv – 2032.

Un proiect de lege care ar finaliza alte politici publice

Poate părea neverosimil ca o întreagă generație de tineri născuți după 2014 să nu poată cumpăra tutun, nici măcare variante alternative.

„Am observat creșterea prețului pachetului de țigări în ultimii zece ani, ambalajul simplu, zona fără fum etc. Acest proiect de lege ar trebui să ne permită să finalizăm aceste politici publice într-un moment în care există o conștientizare tot mai mare a nocivității industriei tutunului”, explică Nicolas Thierry.

„Acesta este începutul unei victorii majore împotriva epidemiei industriale cauzate de companiile producătoare de tutun”, s-a bucurat directorul Alianței Împotriva Tutunului (ACT).

„Nu vom mai putea vinde aceste produse generațiilor viitoare, iar acest lucru ne va permite să ne îndreptăm către o societate fără tutun”, a afirmat Marion Catelin, care consideră că măsura nu va face decât să confirme tendința descendentă observată în Franța în ultimii ani.

Exemplele altor țări

Ultimele date publicate în octombrie de Public Health France există cu 4 milioane mai puțini fumători zilnici în Franța decât în 2014.

Scăderea e deosebit de pronunțată în rândul tinerilor. De exemplu, tinerii de 17 ani reprezentau doar 15,6% dintre fumătorii zilnici în 2022, comparativ cu 25,1% în 2017.

Dar Franța nu e singura țară care-și propune asemenea obiective.

Marea Britanie are în vedere un cadru legislativ similar, iar Noua Zeelandă a adoptat o lege în acest sens, la inițiativa fostului prim-ministru Jacinda Ardern.

Cu toate acestea, noul guvern conservator a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.

Strategia „endgame” pentru tutun

Mai recent, Maldivele au devenit prima națiune care a interzis tutunul pentru o întreagă generație. Interdicția se aplică nu numai vânzărilor, ci și posesiei și consumului, pentru toate persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2007 .

„Există o mișcare care prinde contur. La scară internațională, se vorbește despre așa-numita strategie „endgame” pentru industria tutunului.

Este într-adevăr o nouă modalitate de a aborda lupta împotriva tutunului, spunând că politicile de prevenție sunt absolut esențiale, dar odată ce și-au dovedit eficacitatea, trebuie să facem următorul pas și să oprim reînnoirea generațiilor de fumători la sursă”, explică Maud Catelin.

Interdicția completă ar crea o formidabilă piață neagră

Potrivit asociațiilor, interdicția generațională ar trebui să contribuie la contracararea strategiilor de adaptare ale industriei tutunului, care caută în permanență să recruteze noi fumători prin intermediul unor produse noi, cum ar fi țigările electronice, primul pas către dependența de nicotină pentru mulți tineri.

Anunțul depunerii acestui proiect de lege a provocat rapid o reacție din partea tutungeriilor, care s-au opus vehement oricăror măsuri de natură să alimenteze piața neagră.

„Având în vedere dimensiunea pieței paralele și creșterea sa neîntreruptă, ne îndreptăm spre o generație fără tutun cumpărat de la magazinele de tutun”, a declarat pentru AFP Serdar Kaya, președintele Confederației Tutungerilor.

„Nu va exista un șoc”

Totuși, această teamă este infirmată de datele oficiale de la Public Health France și de la Observatorul Francez pentru Droguri și Toxicomanie (OFDT).

În Franța, organismele publice estimează că piața neagră este între 10% și 20%, de aproape patru ori mai puțin decât estimările industriei tutunului, care finanțează în mod regulat studii care utilizează metode științifice controversate .

De cealaltă parte, Nicolas Thierry vrea să liniștească oamenii și apără o „măsură graduală” care ar trebui să permită evitarea unui „efect de punct de basculare”.

„Ideea este că, pe măsură ce trec anii, numărul generațiilor pentru care va fi interzisă vânzarea de tutun va deveni din ce în ce mai important. Așadar, nu va exista niciun șoc la nivelul cererii. Vom seca treptat piața și, prin urmare, și piața paralelă”, explică deputatul verde.

Dincolo de lobby-ul acerb al industriei tutunului, măsura ar putea ridica și probleme constituționale. Poate fi restricționat legal accesul la un produs pentru o anumită categorie a populației, în special pentru adulți?