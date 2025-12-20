Fosta Primă Doamnă a Franței anunță că a terminat tratamentul pentru cancer

Carla Bruni a anunțat sâmbătă că a terminat terapia hormonală pentru tratarea cancerului de sân, potrivit Le Figaro. Soția fostului președinte Nicolas Sarkozy, care este și o cunoscută cântăreață, a aflat că are această boală în anul 2019. Bruni și-a dezvăluit boala în octombrie 2023.

„Astăzi, sâmbătă, 20 decembrie 2025, termin cinci ani de terapie hormonală după ce am fost diagnosticată cu cancer de sân la sfârșitul anului 2019. Operație, radioterapie, terapie hormonală – aceasta este calea pe care trebuie să o parcurgem pentru a vindeca acest tip de cancer”, a anunțat Carla Bruni sâmbătă după-amiază pe contul ei de Instagram.

Carla Bruni a recunoscut că tratamentul pe care l-a parcurs a fost dur.

„În ciuda efectelor sale secundare destul de agresive, sunt recunoscătoare științei pentru că a inventat terapia hormonală: aceasta protejează eficient împotriva recidivei care este frecventă în anii de după diagnostic”, a scris soția fostului președinte Nicolas Sarkozy.

În mesajul său, Carla Bruni a mulțumit echipei medicale care a demonstrat „competență” și „umanitate” în timpul acestui „calvar” și a încurajat „femeile care citesc această postare” să se facă screening „în fiecare an, dacă este posibil”.

Femeile cu cancer mamar sunt în general tratate cu o combinație de medicamente și terapii. Totuși, în ciuda cercetărilor avansate, în multe cazuri boala recidivează.