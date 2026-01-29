Prima pagină » Life-Inedit » Serena Williams spune că un medicament pentru slăbit a făcut-o mai sănătoasă decât în perioada în care juca tenis

Serena Williams spune că un medicament pentru slăbit a făcut-o mai sănătoasă decât în perioada în care juca tenis

Serena Williams a declarat că un medicament pentru scădere în greutate a făcut-o mai sănătoasă decât în perioada în care juca tenis.
Serena Williams spune că un medicament pentru slăbit a făcut-o mai sănătoasă decât în perioada în care juca tenis
Iulian Moşneagu
29 ian. 2026, 03:51, Sport

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, s-a retras din tenisul profesionist în 2022, după 27 de ani de carieră, 23 de titluri de Grand Slam și patru medalii olimpice de aur. Chiar și în perioada de vârf, a povestit campioana pentru NBC News, i-a fost greu să slăbească doar cu dietă și sport. În plus, era îngrijorată de riscul de diabet, o problemă de sănătate prezentă în familia ei.

„Uneori, indiferent ce faci, indiferent câți pași faci, câte mile alergi, pur și simplu nu reușești să treci de acel prag. Știu asta sigur”, a spus Williams.

În august, Williams a dezvăluit că a început să ia un medicament din clasa agoniștilor receptorului GLP-1, folosit tot mai des pentru scădere în greutate. Tot atunci a anunțat un parteneriat cu compania Ro, care prescrie astfel de tratamente. Soțul ei, Alexis Ohanian, este investitor în Ro și face parte din consiliul de administrație.

Medicamentele GLP-1 reduc pofta de mâncare, imitând un hormon produs în intestin. Din această clasă fac parte Ozempic și Mounjaro, folosite pentru scăderea glicemiei la persoanele cu diabet, dar și Zepbound și Wegovy, aprobate pentru scădere în greutate.

Williams a spus că tratamentul i-a redus nivelul colesterolului și i-a stabilizat glicemia. Ea a declarat că în ultimul a slăbit aproximativ 15 kilograme. Nu este clar dacă un astfel de rezultat este obișnuit.

Williams a mai spus că slăbitul a redus și presiunea asupra articulațiilor genunchilor, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a început tratamentul cu GLP-1.

