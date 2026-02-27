Proiect USR: toate concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din Sănătate să se desfășoare cu observatori

USR își dorește ca toate concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din Sănătate să se desfășoare cu observatori. În acest sens a fost depus un proiect de lege.

Inițiativa legislativă vine ca urmare a semnalelor frecvente ce vin dinspre tinerii medici care reclamă concursurile „cu dedicație” pentru posturile vacante din spitalele de stat, transmit reprezentanții USR printr-un comunicat de presă.

Pentru un plus de transparență și, implicit, pentru a face încă un pas în combaterea acestei practici, deputata USR Oana Murariu a depus un proiect de lege pentru ca observatori independenți acreditați să poată participa la aceste concursuri. În februarie 2024, USR a propus centralizarea tuturor posturilor vacante din spitale și organizarea unui concurs național, de două ori pe an, pe modelul rezidențiatului.

„Mulți dintre tinerii medici vor să rămână în România și să profeseze aici. Concursurile cu final cunoscut pentru posturile din spitalele publice, în care câștigă cineva decis înainte, nu cel mai bun candidat, îi demotivează însă. E ceva discutat atât de des, încât a devenit de notorietate. Mesajul care li se transmite prin astfel de practici e că nu au loc, că nu au un viitor aici, în România. Acest lucru trebuie corectat cât mai rapid. Prin prezența observatorilor acreditați creștem gradul de transparență și întărim organizarea pe criterii strict meritocratice a acestor concursuri”, declară deputata USR Oana Murariu, membră în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Situația dificilă în care se află tinerii medici care vor să profeseze în România a fost recent detaliată și de Alexia Petrovai, studentă în anul V la Medicină și președinta USR Tineret.

„Nu am întâlnit niciun rezident care să nu-și dorească un loc de muncă în spitalul în care și-a făcut rezidențiatul. Din păcate, însă, pe cât de rare sunt, pe atât de «dubios» se ocupă. Se înscriu doar câteva persoane, câteodată doar una, pentru că se știe că majoritatea posturilor de la stat sunt «cu dedicație», fără să conteze că poate tu ești cel mai bun și cel mai pregătit. Nu o dată, o singură persoană care a candidat pe un post a ajuns pe… locul 2, pentru că posturile sunt «păstrate» pentru pile, iar «piloșii» primesc ponturi”, arată Alexia Petrovai.

Potrivit comunicatului de presă, proiectul – semnat și de parlamentarii USR din Comisiile pentru Sănătate din Camera Deputaților și Senat – modifică Legea privind reforma în domeniul sănătății (nr. 95/2006) în sensul introducerii posibilității ca observatori independenți acreditați din partea societății civile să aibă dreptul să participe la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din spitale. Aceștia se vor asigura că procedurile se derulează corect, fără privilegii sau favoritisme.

USR vrea ca observatorii să reprezinte ONG-uri care au ca obiect de activitate protecția sănătății publice

Reprezentanții USR precizează că observatorii independenți vor fi persoane din afara unității sanitare care organizează concursul și intenția este ca aceștia să reprezinte ONG-uri care au ca obiect de activitate protecția sănătății publice, drepturile pacientului sau alte activități similare. Procedura concretă va fi reglementată de Ministerul Sănătății.

„Propunem astăzi încă o măsură pentru sănătatea românilor. În 2024, am inițiat o lege pentru a opri exodul tinerilor medici și a bloca practica posturi în spitale contra șpăgi. Avem suficienți medici buni în țară, care vor să muncească și să salveze vieți, și avem prea mulți pacienți care așteaptă cu orele o consultație. Este datoria noastră să rezolvăm problema posturilor disponibile în spitale și să le dăm șansa medicilor să își facă treaba. De aceea am propus, în urmă cu doi ani, introducerea concursului național pentru toate posturile din spitalele românești”, subliniază Diana Stoica, lidera deputaților USR și membră în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților.

În februarie 2024, deputații USR Diana Stoica, Diana Buzoianu și Adrian Wiener au inițiat un proiect pentru instituirea unui mecanism transparent și corect pentru ocuparea posturilor vacante de medici din spitalele de stat. Este vorba, concret, ca Ministerul Sănătății să centralizeze pe site toate posturile disponibile din spitale și să organizeze concurs național pentru ocuparea acestora, de două ori pe an, pe modelul rezidențiatului.