Sondaj: 3 din 4 români au încercat să slăbească cel puțin o dată. Rezultatele, adesea minime sau temporare

Principalele motive pentru care românii își doresc să prioritizeze slăbitul sunt sănătatea (40%), starea de bine (34%) și aspectul fizic (25%), arată un sondaj realizat la nivel național, la inițiativa Novo Nordisk.

Pentru majoritatea celor care au încercat să slăbească, rezultatele au fost inexistente(12%), minime sau nesustenabile(38%), kilogramele pierdute fiind recâștigate în timp (26%).

Cele mai folosite metode de slăbit

În topul metodelor utilizate de români pentru a slăbi se află sportul/fitnessul (37%), apoi dietele restrictive sau „diete-minune” (28%) și numărarea caloriilor ori folosirea aplicațiilor online (24%).

Sondajul arată că, pentru mulți respondenți, procesul de slăbire este unul ciclic, marcat de încercări repetate și rezultate temporare, iar efectul „yo-yo”, slăbit urmat de recâștigarea kilogramelor, este menționat frecvent.

Respondenții indică drept principale obstacole în menținerea greutății stresul, oboseala și stilul de viață modern (45%), lipsa voinței (34%), dar și lipsa informațiilor corecte (11%).

Obezitatea, boală cronică complexă

Această percepție este susținută și de datele europene. Un studiu realizat la inițiativa Novo Nordisk în cinci țări europene arată că 43% dintre respondenți nu știu că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) clasifică obezitatea drept o boală cronică complexă.

În România, potrivit Atlasului Obezității, aproximativ 40% dintre adulți trăiesc cu obezitate, iar peste 70% sunt în zona de suprapondere sau obezitate.

„Rezoluțiile de An Nou sunt adesea un punct de pornire bine intenționat, dar ele pot pune o presiune suplimentară pe oameni atunci când rezultatele nu apar. Datele acestui sondaj ne arată că avem un procent copleșitor de oameni convinși că doar voința lor este răspunzătoare de slăbit, respectiv 86%. Consider că este rolul nostru să încercăm să explicăm că obezitatea este o consecință a factorilor genetici, a factorilor de mediu, a diverselor situații prin care trecem. Să fim mai blânzi cu noi înșine: gestionarea greutății este un proces complex, care nu ar trebui văzut ca un eșec personal și să căutăm sprijin, mergând la doctor”, a declarat Katarzyna Kaspercka, reprezentantă a Novo Nordisk.

Deschidere către opțiuni medicale

Rezultatele arată și o deschidere către soluții medicale. Aproape o treime dintre respondenți (31%) spun că ar lua în considerare opțiuni medicale pentru gestionarea greutății dacă ar avea probleme de sănătate asociate obezității. Totodată, 25% afirmă că ar apela la farmacoterapie dacă ar avea informații clare și explicații medicale, iar 17% ar face acest pas dacă alte metode nu au funcționat.

Sondajul a fost realizat împreună cu iVox, în România, în ianuarie 2026, pe un eșantion de peste 1.000 de adulți, și a analizat rezoluțiile legate de slăbit, motivațiile, metodele folosite și nivelul de informare despre obezitate.