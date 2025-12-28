2026, anul în care pastilele împotriva obezității intră în prim-plan. Peste opt companii lucrează la terapii orale pentru obezitate

În prezent, peste opt companii lucrează la terapii orale pentru obezitate. Printre acestea se numără Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche, AstraZeneca, Merck, Viking Therapeutics, Structure Therapeutics și Pfizer, care a achiziționat recent Metsera pentru a intra pe această piață, după ce renunțase anterior la unele teste din cauza îngrijorărilor legate de siguranța hepatică, notează El Espanol.

Novo Nordisk, prima aprobare pentru o pastilă anti-obezitate

Compania daneză Novo Nordisk pornește cu un avantaj clar, după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite a aprobat recent pastila Wegovy, varianta orală a tratamentului injectabil cu același nume deja aflat pe piață. Decizia a dus la o creștere puternică a acțiunilor companiei.

Această aprobare este considerată un pas major, deoarece Wegovy devine prima terapie orală împotriva obezității autorizată oficial. Novo Nordisk intenționează să lanseze pastila pe piață în ianuarie 2026. În paralel, compania a depus dosarul și la Agenția Europeană a Medicamentului, precum și la alte autorități de reglementare, așteptând deciziile finale.

Pastila, administrată o dată pe zi, are o doză de 25 mg și a dus la o scădere medie de 13,6% din greutatea corporală în 64 de săptămâni.

La ce preț se vor vinde pastilele

„Compania plănuiește să vândă doza inițială de 1,5 mg pacienților care plătesc din buzunar la un preț de lansare de 149 de dolari pe lună. Detaliile privind costul dozelor mai mari și prețul pentru pacienții asigurați vor fi anunțate în ianuarie. Prețul acoperit de asigurare ar putea ajunge la doar 25 de dolari pe lună pentru toate dozele”, arată o analiză realizată de Singular Bank.

Ținând cont de faptul că soluția injectabilă este mult mai costisitoare, prețul pastilelor ar putea fi considerat chiar decent. De pildă, în România, o soluție injectabilă Wegovy costă aproape 800 de lei.

De asemenea, după aprobarea FDA, reprezentanții companiei au subliniat beneficiile noii terapii.

„Odată cu aprobarea acestei terapii orale, pacienții vor avea la dispoziție o pastilă comodă, administrată o dată pe zi, care îi poate ajuta să slăbească la fel de mult ca injecția originală Wegovy”, a declarat Mike Doustdar, președinte și director general al Novo Nordisk.

Potrivit estimărilor realizate de banca daneză Sydbank, noua pastilă ar putea genera vânzări anuale de aproximativ 3.790 milioane de dolari la nivel global.

Lansarea este considerată esențială pentru a compensa scăderile de preț ale altor tratamente GLP-1 populare, precum Ozempic și injecția Wegovy, pe fondul unor acorduri comerciale care au limitat majorările de preț pentru o perioadă de trei ani.

Lilly și noii competitori reduc avantajul liderului

Avantajul Novo Nordisk ar putea fi însă de scurtă durată. Se estimează că pastila orală orforglipron, dezvoltată de Eli Lilly, va fi aprobată în martie 2026. Medicamentul a fost inclus într-un program special al FDA care accelerează procesul de autorizare.

„Avantajul Novo în atragerea pacienților care preferă comoditatea unei pastile ar putea fi temporar, deoarece terapia orală a Lilly ar putea ajunge rapid pe piață”, a explicat Evan Seigerman, analist la BMO Capital Markets.

Analiștii subliniază și presiunea tot mai mare venită din partea altor medicamente orale GLP-1 aflate în dezvoltare, inclusiv cele ale Viking Therapeutics, Structure Therapeutics, Metsera și Pfizer.

Viking Therapeutics și Structure Therapeutics, companii de talie mică și medie, se află în prezent în faza II de studii clinice. Viking dezvoltă terapia VK-2735, care ar putea fi lansată în 2028 și ar putea genera vânzări de 2.000 milioane de dolari în 2030, potrivit estimărilor GlobalData.

Structure Therapeutics lucrează la o pastilă pentru obezitate și diabet de tip 2, cu o lansare estimată tot în 2028 și venituri de aproximativ 1.200 milioane de dolari în 2030. Compania intenționează să înceapă faza III a studiilor la jumătatea anului 2026.

Un viitor extrem de competitiv

Intrarea acestor companii biotech va reduce spațiul într-o piață care, potrivit GlobalData, ar putea ajunge la 48.500 milioane de dolari până în 2030. Chiar și așa, Novo Nordisk și Lilly sunt așteptate să rămână liderii pieței, cu aproximativ 78% din vânzări.

În paralel, AstraZeneca, Merck și Roche dezvoltă propriile terapii orale. AstraZeneca, în parteneriat cu Eccogene, lucrează la ECC5004, un agonist GLP-1 administrat zilnic, care a arătat rezultate promițătoare în studiile inițiale. Merck, alături de Hansoh Pharma, testează HS-10535, aflat în faze incipiente de cercetare. Roche dezvoltă CT-966, care a dus la o scădere medie a greutății de 6,1% în doar patru săptămâni, în testele inițiale.

Pe lângă pastile, marile companii continuă să investească și în tratamente injectabile. Roche a semnat recent un acord cu Rovi pentru producția integrală a noilor sale medicamente anti-obezitate într-o fabrică din Spania.

Totodată, companiile chineze câștigă rapid teren, atrăgând interesul marilor jucători globali. În prima jumătate a anului 2025, au fost încheiate acorduri în valoare de peste 6.000 milioane de dolari, semn că lupta pentru piața obezității abia începe.