Orbán acuză că UE și Ucraina au „declarat război” Ungariei

Premierul Orbán a descris Politico drept „Publicația oficială a elitei bruxelleze”, iar ideile evidențiate în articol drept „cel mai recent plan de război”, notează European Pravda.

„Acest nou plan este o declarație deschisă de război împotriva Ungariei. Ei ignoră decizia poporului maghiar și sunt hotărâți să înlăture guvernul maghiar prin orice mijloace necesare. Ei vor ca Partidul Tisza să ajungă la putere, pentru că atunci nu ar mai exista veto, nu ar mai exista rezistență și nu ar mai exista posibilitatea de a rămâne în afara conflictului lor”, a scris premierul Orbán, miercuri, într-o postare publicată pe X.

Acesta a mai adăugat: „În aprilie, la urnele de vot, maghiarii trebuie să-i oprească”, precizând că „Fidesz este singura forță care stă între Ungaria și dominația Bruxelles-ului și singura garanție a suveranității ungare”.

Articolul publicat în Politico la care Viktor Orbán reacționează tratează o idee fără precedent: ascensiunea în avans a Ucrainei la UE, cu o parțială apartenență la blocul european încă din 2027, dar fără a relaxa cerințele privind principiile fundamentale.

Documentul mai prezintă și „planurile A, B și C” ale UE pentru a face față refuzului categoric al Ungariei de a sprijini deciziile procedurale privind integrarea europeană a Ucrainei. Planul principal expus în material presupune că premierul Orbán va pierde alegerile din aprilie.

Între timp, liderul opoziției Tisza, Péter Magyar, a declarat că echipa lui Orbán se pregătește să-l șantajeze făcând publice videoclipuri intime cu el, înregistrate cu o cameră ascunsă, și a insistat că nu vede „material compromițător” în ele.

Într-un sondaj publicat duminică, partidul de opoziție,Tisza a condus cu 8 puncte procentuale în fața partidului Fidesz al premierului Viktor Orbán, iar în alt sondaj cu 10 puncte.