Surpriză pentru economiști. Ce s-a întâmplat cu cea mai puternică economie a lumii

Un număr neașteptat de noi locuri de muncă a apărut în SUA în ianuarie. De asemenea, șomajul a scăzut mult sub așteptări în cea mai puternică economie a lumii. Evoluția îi surprinde pe economiștii care aveau previziuni mult mai moderate.
sursa foto: pxabay
Petru Mazilu
11 feb. 2026, 16:16, Economic

Surpriză în SUA. Numărul locurilor de muncă a crescut peste așteptări, iar șomajul a scăzut în luna ianuarie, potrivit Le Figaro.

Analiștii au prevăzut că cea mai mare economie din lume va crea aproximativ 55.000 de locuri de muncă în prima lună a anului. În schimb, piața muncii din SUA a demonstrat o creștere neașteptată, cu 130.000 de locuri de muncă create.

Faptul că economia americană a avut o performanță mai bună în ianuarie decât se aștepta p demonstrează și rata șomajului. Aceasta a scăzut la 4,3%, conform raportului oficial publicat miercuri. Anterior, analiștii economici au estimat că șomajul va rămâne neschimbat la 4,4%.

