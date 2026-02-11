Producătorul de bere olandez prezent și în România care vrea să reducă 6.000 de posturi

Gigantul olandez al industriei berii Heineken a anunțat că intenționează să elimine între 5.000 și 6.000 de posturi la nivel mondial în următorii doi ani, pe fondul unor condiții comerciale dificile și al scăderii cererii pentru bere, în special pe piața europeană.

Reducerile de personal ar putea afecta până la 7% din totalul angajaților companiei și fac parte dintr-un program amplu de restructurare și reducere a costurilor, menit să îmbunătățească profitabilitatea grupului.

Strategia pe termen scurt a companiei

Portofoliul Heineken include mărci cunoscute precum Amstel, Birra Moretti și berea Heineken.

Potrivit companiei, o parte semnificativă a concedierilor va fi realizată prin închiderea unor fabrici de bere, continuarea proceselor de consolidare deja începute, fuziunea piețelor mai mici și centralizarea funcțiilor administrative.

Rezultate financiare dezastruoase

Anunțul vine odată cu publicarea rezultatelor financiare anuale, care arată o scădere a volumelor totale de vânzări cu 1,2% în 2025, în pofida performanței mai bune a mărcii Heineken. Veniturile grupului au coborât cu 4,7% față de anul precedent, până la 34,3 miliarde de euro, iar profitul operațional a scăzut cu 3,2%, la 3,4 miliarde de euro.

Compania atribuie aceste evoluții în principal slăbirii pieței europene a berii, unde consumatorii au devenit tot mai sensibili la prețuri. Volumele de băuturi vândute în Europa au scăzut cu 3,4%, berea înregistrând un declin mai accentuat, de 4,1%.

Comportamentul de consum al clienților s-a modificat

În pofida tendinței generale negative, mai multe mărci ale grupului — inclusiv Amstel, Murphy’s stout și Cruzcampo — au înregistrat un avânt pozitiv pe piața din Marea Britanie.

Divizia Heineken din Regatul Unit, care are sediul central la Edinburgh și operațiuni în orașe precum Londra, Manchester, Tadcaster, Hereford și Ledbury, are aproximativ 2.100 de angajați și administrează circa 2.400 de pub-uri prin rețeaua Star Pubs and Bars.

Compania nu a precizat deocamdată ce impact va avea restructurarea globală asupra forței de muncă din Marea Britanie.

Heineken a mai anunțat că veniturile sale nete din Regatul Unit au ajuns la niveluri „scăzute de o singură cifră”, evoluție pusă pe seama schimbării comportamentului de consum, clienții orientându-se tot mai mult către sortimentele de bere premium.