Europenii au lăsat-o moale cu consumul de bere. Producția și exporturile continuă să scadă pentru al cincilea an consecutiv

Această tendință îngrijorătoare este evidențiată în raportul privind tendințele berii europene din 2025, publicat recent de Berarii Europei. Raportul subliniază provocările persistente care afectează sectorul, notează ESM.

Consumul de bere în comerțul cu amănuntul vânzările în pub-uri, cafenele și restaurante, care reprezentau odinioară o treime din toată berea consumată în Europa a scăzut acum la aproximativ un sfert din piață. De remarcat și faptul că marile branduri de bere au acaparat timp de zeci de ani majoritatea barurilor și restaurantelor, fiind extrem de greu, dacă nu imposibil pentru micii producători de bere sau producătorii de bere artizanală.

Deși au un volum mai mic în comparație cu cel al comerțului cu amănuntul, vânzările de bere pentru industria hotelieră generează cea mai mare parte a valorii adăugate a sectorului și sunt cruciale pentru susținerea a sute de mii de IMM-uri și a locurilor de muncă locale.

Un sector al ospitalității slăbit creează astfel un efect în lanț valoric al berii, afectând pe toată lumea, de la fermieri la organizatorii de festivaluri și industria turismului.

După ani de creștere constantă, numărul fabricilor de bere active din UE a stagnat acum la aproximativ 9.700.

Christian Weber, președintele Berarilor Europei , a avertizat că actuala recesiune este mai mult decât o scădere temporară, spunând: „Consumatorii și-au pierdut încrederea și cheltuiesc mai puțin. Producătorii de bere se confruntă cu costuri în creștere, reglementări mai stricte și o presiune tot mai mare de-a lungul lanțului valoric. Rămânem rezistenți și optimiști din fire, dar avem nevoie de mai multă stabilitate și sprijin pentru a continua să credem într-un viitor luminos.”

Provocări și inovație

Producția de bere din UE a înregistrat o scădere de la 367 de milioane de hectolitri (36,7 miliarde de litri de bere) în 2019 la 345 de milioane (34,5 miliarde de litri) în 2024, cifrele de la începutul anului 2025 indicând o nouă înăsprire a pieței.

Exporturile , care anterior serveau drept tampon împotriva scăderilor interne, au încetinit, de asemenea, pentru al doilea an consecutiv.

Raportul identifică mai mulți factori majori care au contribuit la această recesiune, inclusiv inflația persistentă, costurile ridicate ale factorilor de producție, perturbările transporturilor la nivel global și presiunile legate de climă care afectează disponibilitatea materiilor prime.

Încrederea scăzută a consumatorilor continuă să modifice tiparele de cheltuieli, afectând în special produsele strâns asociate cu ocaziile sociale și sectorul ospitalității. În ciuda acestor provocări, sectorul continuă să dea dovadă de inovație.

Berile fără alcool rămân singura categorie în creștere, crescând cu 25% în ultimii cinci ani și reprezentând acum 7,5% din consumul total de bere din UE .

Julia Leferman, secretar general al Berarilor Europei, a subliniat importanța critică a unui mediu de reglementare favorabil, spunând că: „Berarii sunt dedicați sustenabilității, moderației și valorii culturale, dar acesta este un moment pentru un sprijin clar, nu pentru o reglementare disproporționată sau contraproductivă.”

„Sectorul nostru poate contribui la competitivitatea și vibranța culturală a Europei dacă i se oferă stabilitatea necesară pentru a investi, a inova și a crește.”

Berarii Europei, cu sediul la Bruxelles, reprezintă peste 10.000 de fabrici de bere din 28 de țări europene.