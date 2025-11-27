Prima pagină » Economic » Gigantul japonez al berii Asahi amână publicarea rezultatelor financiare anuale din cauza unui atac cibernetic

Compania japoneză Asahi a anunțat că amână publicarea rezultatelor financiare anuale din cauza unui atac cibernetic major care a început la sfârșitul lunii septembrie, fără a specifica o dată pentru revenirea completă la normal.
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
27 nov. 2025, 04:56, Economic

Gigantul japonez al berii, compania Asahi a anunțat joi că va amâna pe termen nelimitat publicarea rezultatelor sale financiare anuale din cauza unui atac cibernetic major care a început la sfârșitul lunii septembrie, fără a specifica o dată pentru o revenire completă la normal, potrivit Le Figaro.

„Deși grupul depune toate eforturile pentru a restabili sistemul cât mai repede posibil, a decis să amâne publicarea rezultatelor financiare pentru anul care se încheie la 31 decembrie 2025”, a declarat Asahi într-un comunicat.

Asahi, compania mamă a Ursus Breweries din România a fost lovită de un atac cibernetic major. Producătorul de bere a început să se confrunte cu probleme de sistem pe 29 septembrie, ceea ce i a blocat capacitatea de a primi comenzi și de a expedia produse. Compania a pus incidentul pe seama uni atac ransomware.

Asahi a anunțat recent că intenționează să își restabilească sistemele până în februarie.