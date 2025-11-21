Asahi, compania mamă a Ursus Breweries, lovită de un atac cibernetic „Ne va lua luni să restabilim sistemele”

Gigantul japonez al berii Asahi intenționează să își restabilească sistemele până în februarie, după un atac cibernetic major care i a perturbat operațiunile în luna octombrie, a relatat vineri presa locală, potrivit Dailymail, .

Producătorul berii Asahi Super Dry, una dintre cele mai populare din Japonia, a început să se confrunte cu probleme de sistem pe 29 septembrie, ceea ce i a blocat capacitatea de a primi comenzi și de a expedia produse. Compania a pus incidentul pe seama unui atac ransomware.

Potrivit postului public NHK, care citează surse anonime, compania și a informat partenerii de afaceri că intenționează să revină la comenzi și livrări normale cel mai devreme în februarie.

O sursă familiarizată cu situația, citată de AFP sub protecția anonimatului, a declarat că firma le explică partenerilor de afaceri că ținta este restabilirea sistemelor în luna februarie. Asahi plănuiește să organizeze săptămâna viitoare o conferință de presă pentru a detalia impactul atacului asupra activităților, măsura în care au fost expuse date personale și pașii pentru restaurarea sistemelor, potrivit NHK.

Publicația economică Nikkei a relatat informații similare.

Producția din cele 30 de fabrici Asahi din Japonia nu a fost afectată direct de oprirea sistemelor, însă procesele au fost suspendate din cauza blocajului la nivelul întregii companii.

Compania a precizat la începutul lunii trecute că producția în șase fabrici de bere a fost reluată, în timp ce comenzile sunt procesate manual pentru a evita posibile penurii de băuturi.

Asahi Breweries, prin divizia sa europeană, este și proprietarul Ursus Breweries în România.