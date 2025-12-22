Atacul cibernetic de la Apele Române. A fost deschis dosar penal

Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că „pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem”.

În acest caz se fac verificări cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, au mai transmis anchetatorii.

Investigațiile au fost declanșate după ce Administrația Națională Apele Române a formulat plângere penală cu privire la un atac informatic de tip „ransomware”. Autori necunoscuți au accesat sistemele informatice ale instituției, atacul informatic având ca rezultat criptarea datelor informatice aflate pe dispozitivele și serverele atacate.

„Activitățile de urmărire penală sunt realizate de polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală”, au precizat anchetatorii.

Un atac ransomware a compromis sâmbătă peste 1.000 de sisteme IT&C din întreaga țară, vizând servere de baze de date, aplicații GIS și servere de e-mail, inclusiv 10 din cele 11 administrații bazinale de apă.