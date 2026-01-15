Prima pagină » Știri externe » Premierul polonez acuză Rusia de atacul cibernetic din decembrie asupra instalațiilor energetice: Există multe motive să credem acest lucru

Premierul polonez acuză Rusia de atacul cibernetic din decembrie asupra instalațiilor energetice: Există multe motive să credem acest lucru

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat, joi, că sunt motive întemeiate pentru a crede că Rusia se află în spatele atacului cibernetic din decembrie asupra sistemului energetic al țării.
Sursă foto: Hepta
Diana Nunuț
15 ian. 2026, 13:47, Știri externe

Există motive întemeiate să credem că un grup legat de serviciile secrete ruse se află în spatele atacului cibernetic din decembrie asupra infrastructurii energetice a Poloniei, a declarat, joi, Donald Tusk, potrivit Reuters.

„Există multe motive să credem… că acestea au fost pregătite de grupuri direct legate de serviciile rusești. Nu vreau să speculez, dar nu cred că avem vreo îndoială cu privire la sursele de inspirație”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Premierul polonez a punctat faptul că atacul nu a amenințat infrastructura critică a țării și că nu au existat consecințe negative, întrucât sistemele de apărare ale Poloniei au funcționat bine. Totuși, Tusk a subliniat că dacă atacul ar fi reușit, 500.000 de persoane ar fi rămas fără electricitate, notează Bloomberg.

„Vreau să spun că Polonia s-a apărat împotriva încercărilor de destabilizare, iar infrastructura sa nu a fost amenințată niciun moment.”

Comentariile lui Tusk vin după ce la sfârșitul anului trecut, mai multe atacuri au vizat două centrale electrice și instalații de energie regenerabilă.

Potrivit Bloomberg, Polonia este, în prezent, una dintre țările cele mai expuse la atacuri cibernetice. Se află pe locul al treilea la nivel mondial în ceea ce privește atacurile cu ransomware, potrivit unui raport al firmei de securitate cibernetică Eset care acoperă a doua jumătate a anului 2025.

