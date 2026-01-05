Semnal de alarmă din partea premierului polonez Tusk: Europa trebuie să se unească, „altfel, suntem terminați”

Premierul polonez Donald Tusk a scris, într-o postare pe X, că Europa nu va fi luată „în serios” dacă este „slabă și divizată”.

„Nimeni nu va lua în serios o Europă slabă și divizată: nici dușmanii, nici aliații. Este deja clar acum. Trebuie să credem în sfârșit în propria noastră forță, trebuie să continuăm să ne înarmăm, trebuie să rămânem uniți ca niciodată. Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați”, este mesajul lui Tusk.

No-one will take seriously a weak and divided Europe: neither enemy nor ally. It is already clear now. We must finally believe in our own strength, we must continue to arm ourselves, we must stay united like never before. One for all, and all for one. Otherwise, we are finished. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 5, 2026

Avertismentul din partea premierului polonez vine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a reînnoit amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriul danez autonom pe care îl râvnește de mult timp. „Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională”, a spus Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, duminică.

„Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni. Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a adăugat liderul de la Casa Albă, fără a oferi alte detalii.

Afirmațiile lui Trump privind Groenlanda vin după ce în weekend, Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei și l-au capturat pe liderul acesteia, Nicolás Maduro. Operațiunea dramatică a stârnit temeri în Europa că Washingtonul ar putea încerca să preia Groenlanda, determinând-o pe prim-ministra daneză Mette Frederiksen să reacționeze dur.

Reacții diferite la nivelul UE

Potrivit POLITICO, răspunsul UE la intervenția SUA în Venezuela a fost unul unitar în primă fază. Ulterior, unele țări au adoptat diverse poziții. Kaja Kallas a făcut apel la „reținere” într-o declarație care a obținut sprijinul a 26 de țări membre, cu excepția Ungariei.

Între timp, Spania s-a separat de UE și s-a alăturat celor cinci țări latino-americane într-o declarație mult mai fermă și a condamnat atacul Washingtonului asupra suveranității Venezuelei și solicitând ca resursele naturale ale țării să nu fie exploatate.

Italia a adoptat o poziție mai favorabilă, calificând acțiunea militară drept „legitimă împotriva atacurilor hibride la adresa securității”.

Pe de altă parte, premierul slovac Robert Fico a fost aspru, afirmând că incursiunea SUA în Venezuela este „o dovadă suplimentară a destrămării ordinii mondiale”. Și premierul ungar Viktor Orban a reacționat, spunând, într-o postare pe Facebook, că „ordinea mondială liberală se află în dezintegrare”.