Premierul danez cere SUA să înceteze „amenințările” privind Groenlanda

Danemarca a cerut duminică Statelor Unite să înceteze să „amenințe” Groenlanda, în timp ce președintele Donald Trump a declarat presei americane că are „absolut” nevoie de teritoriu, la o zi după ce Washingtonul l-a capturat pe liderul Venezuelei, potrivit France 24.

Intervenția militară a Washingtonului în Venezuela a reaprins temerile legate de Groenlanda, despre care Trump a precizat în repetate rânduri că dorește să devină o parte anexată a Statelor Unite.

Aceste temeri au fost subliniate de comentariile lui Trump către revista The Atlantic și de o postare pe rețelele de socializare a soției celui mai influent consilier al său, în care este prezentată Groenlanda în culorile drapelului american.

„Trebuie să spun foarte clar Statelor Unite: este absolut absurd să spunem că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei”, a declarat duminică seara premierul danez Mette Frederiksen într-un comunicat. Ea a cerut Washingtonului să înceteze „să-și amenințe aliatul istoric”.

Aliații europeni ai Statelor Unite au fost zdruncinați de trimiterea armatei de către Trump sâmbătă pentru a ataca Caracas și a-l prinde pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care este acum deținut la New York.

Trump a declarat că Statele Unite vor „conduce” acum Venezuela pe termen nelimitat și vor exploata rezervele sale uriașe de petrol.

În cazul Groenlandei, Trump a susținut că integrarea teritoriului danez în Statele Unite ar servi intereselor de securitate națională ale SUA, având în vedere locația sa strategică în Arctica.

Groenlanda este, de asemenea, bogată în minerale critice utilizate în sectoarele de înaltă tehnologie.

Întrebat într-un interviu telefonic acordat publicației The Atlantic despre implicațiile operațiunii militare din Venezuela pentru Groenlanda, Trump a spus că decizia aparține altora, potrivit revistei Sunday. „Va trebui să o vadă ei înșiși. Chiar nu știu”, a declarat Trump. El a adăugat: „Dar avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare.”

Sâmbătă seară, Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al lui Trump, Stephen Miller, a postat pe feed-ul său de pe rețeaua X imaginea controversată a teritoriului autonom danez în culorile drapelului american.

Postarea ei avea un singur cuvânt deasupra: „CURÂND”.

Postare „lipsită de respect”

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a numit postarea „lipsită de respect”. „Relațiile dintre națiuni și popoare se bazează pe respect reciproc și pe dreptul internațional – nu pe gesturi simbolice care ne ignoră statutul și drepturile”, a declarat el la X.

Dar a mai spus că „nu există motive de panică și nici de îngrijorare. Țara noastră nu este de vânzare, iar viitorul nostru nu este decis de postările de pe rețelele de socializare”.

Ambasadorul Danemarcei în SUA, Jesper Moeller Soerensen, a reacționat duminică printr-o postare proprie în care a spus „așteptăm respect deplin pentru integritatea teritorială” a Danemarcei, deasupra unui link către imaginea lui Katie Miller.