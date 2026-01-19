Prima pagină » Știri externe » Televiziunea de stat din Iran, vizată de un atac cibernetic. Ce mesaj a fost difuzat de hackeri

Posturile de televiziune din Iran au fost întrerupte temporar în urma unui atac cibernetic. Hackerii au deturnat transmisiunile prin satelit pentru a difuza mesaje de susținere pentru prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi, pe fondul protestelor la nivel național și al unei represiuni violente soldate, conform estimărilor, cu mii de victime, arată AP.
Incidentul a vizat rețeaua Islamic Republic of Iran Broadcasting, care controlează televiziunea și radioul public din țară. În timpul atacului cibernetic, pe mai multe canale au apărut imagini cu Reza Pahlavi și membri ai forțelor de securitate. Au existat și apeluri către militari să nu își îndrepte armele împotriva populației și să sprijine „libertatea Iranului”. Pahlavi a subliniat că armata ar trebui să servească cetățenii, nu conducerea Republicii Islamice, mai scrie AP.

Atac cibernetic confirmat de autorități

Agenția semi-oficială Fars News, apropiată de Gardienii Revoluției, a citat un comunicat al televiziunii de stat care recunoștea o „perturbare temporară” a semnalului în anumite zone, provocată de o sursă necunoscută, fără a detalia conținutul transmis. Biroul lui Reza Pahlavi a confirmat apariția imaginilor, dar nu a oferit informații suplimentare despre atac.

În contextul restricțiilor severe impuse accesului la internet, înregistrările au circulat pe rețelele sociale din afara țării, probabil prin intermediul sistemelor de comunicație prin satelit, precum Starlink. Nu este prima dată când transmisiile iraniene sunt deturnate. În 2022, canale de stat au difuzat imagini ale grupării de opoziție Mujahedeen-e-Khalq și mesaje împotriva liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Tensiuni cu Statele Unite

Atacul survine în timpul unei campanii violente de reprimare a protestelor izbucnite la sfârșitul lunii decembrie. Potrivit Human Rights Activists News Agency, cel puțin 3.919 persoane au fost ucise, bilanț considerat provizoriu. Autoritățile nu au prezentat date oficiale, însă Khamenei a recunoscut recent „mii de morți”, acuzând Statele Unite de implicare.

Criza internă a amplificat tensiunile diplomatice. Președintele Donald Trump a avertizat Iranul împotriva uciderii protestatarilor pașnici și a posibilelor execuții în masă. În acest context, portavionul USS Abraham Lincoln a fost observat traversând Strâmtoarea Malacca, însoțit de distrugătoare americane. Ruta pe care o urmează nava, ar putea indica o repoziționare în Orientul Mijlociu.

