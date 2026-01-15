Trump, despre capacitatea lui Reza Pahlavi de a obține sprijin în Iran: „Nu știu dacă țara lui i-ar accepta conducerea”

Într-un interviu exclusiv pentru Reuters în Biroul Oval, Trump și-a exprimat incertitudinea privind capacitatea lui Reza Pahlavi de a obține sprijinul populației iraniene pentru a prelua în cele din urmă puterea.

„Pare foarte simpatic, dar nu știu cum s-ar descurca în propria țară”, a spus Trump. „Și încă nu am ajuns la acest punct. Nu știu dacă țara lui i-ar accepta conducerea, dar dacă ar fi așa, eu nu aș avea nimic împotrivă”, a spus Trump pentru Reuters.

Trump a pus la îndoială și capacitatea lui Pahlavi de a conduce Iranul, după ce săptămâna trecută a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu el.

Afirmațiile lui Trump în legătură cu Reza Pahlavi vin în contextul în care liderul de la Casa Albă a amenințat în repetate rânduri că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran, unde mii de oameni au fost uciși în urma revoltelor.

Trump a mai spus că este posibil ca guvernul de la Teheran să cadă din cauza protestelor ample, dar că, în realitate, „orice regim poate eșua”. „Indiferent dacă va cădea sau nu, va fi o perioadă interesantă”, a spus el pentru sursa citată.

Amenințările lui Trump la adresa Iranului

În această săptămână, Trump a avertizat că ia în calcul „măsuri foarte dure” dacă Iranul va continua represiunea și va executa protestatari.

Într-un interviu acordat CBS News, Trump a declarat: „Dacă îi spânzură, veți vedea unele lucruri”, fără a oferi detalii. El i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și a afirmat că „ajutorul este pe drum”.

Potrivit Sky News, care citează Human Rights Activists News Agency (HRANA), 2.615 persoane au fost ucise în demonstrațiile care au început luna trecută deși alte rapoarte sugerează un număr mult mai mare.