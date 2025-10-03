Japonia: Un atac cibernetic a afectat grav producția celei mai populare beri. Stocurile se epuizează rapid

Potrivit companiei, incidentul survenit luni a afectat procesele de comandă, expediere și logistică, forțând suspendarea operațiunilor la zeci de fabrici din întreaga țară. De asemenea, centrul de apeluri și serviciul de relații cu clienții au fost scoase din funcțiune, potrivit Sky News.

Proprietarii de magazine avertizează că stocurile de Asahi Super Dry ar putea fi epuizate în câteva zile, iar unele rețele au afișat deja notificări privind suspendarea livrărilor. Izakaya, pub-urile tradiționale japoneze, se pregătesc să rămână fără butoaie de bere până la sfârșitul săptămânii.

Conducerea Asahi investighează dacă incidentul are legătură cu un atac de tip ransomware, însă a precizat că, până în prezent, nu există indicii că datele personale ale clienților ar fi fost compromise.

Operațiunile fabricilor din afara Japoniei nu sunt afectate. Autoritățile nipone colaborează cu Asahi pentru a stabili amploarea atacului și pentru a limita consecințele asupra pieței interne.