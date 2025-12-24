Criza de la Apele Române provocată de un atac cibernetic nu s-a încheiat

Potrivit informațiilor oficiale, mai multe aplicații critice se află încă în proces de refacere și securizare. Deși accesul angajaților la sistemele informatice de bază a fost reluat prin refacerea conturilor de utilizator, serviciul de e-mail nu este încă complet funcțional și se află în curs de stabilizare.

Pentru a evita sincope în activitatea operativă, aplicația de dispecerat, esențială pentru monitorizarea situațiilor hidrologice și coordonarea intervențiilor, a fost relocată într-un mediu informatic securizat și este utilizată în prezent fără probleme. În schimb, aplicația financiară a instituției nu a fost încă repusă complet în funcțiune, fiind necesare lucrări tehnice suplimentare, ale căror etape vor fi comunicate ulterior.

De asemenea, site-ul oficial al instituției, www.rowater.ro, este în continuare indisponibil, fiind în plin proces de refacere și securizare, pentru a preveni eventuale noi vulnerabilități.

Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” transmit că infrastructura hidrotehnică, activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor, precum și monitorizarea resurselor de apă nu au fost afectate de atacul cibernetic. Cu toate acestea, amploarea intervențiilor tehnice aflate încă în desfășurare arată că efectele incidentului sunt de durată.

ANAR afirmă că tratează situația cu prioritate maximă, în colaborare cu autoritățile statului responsabile de securitatea cibernetică, și că va informa periodic publicul cu privire la evoluția lucrărilor, pe măsură ce sistemele informatice vor fi complet restabilite.

Un atac ransomware a compromis sâmbătă peste 1.000 de sisteme IT&C din întreaga țară, vizând servere de baze de date, aplicații GIS și servere de e-mail, inclusiv 10 din cele 11 administrații bazinale de apă.