Sabotaj la Pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc: instalația electrică și teleschiul au fost deteriorate intenționat

Anunț important pentru schiori și snowboarderi: Instalația Pârtiei Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a fost sabotată intenționat, afectând teleschiul și sistemul de zăpadă artificială. Incidentul a fost realizat de o persoană cu cunoștințe profesionale în electricitate, care a tăiat cablurile hidranților pentru tunurile de zăpadă și firele senzorilor de protecție ai teleschiului.

Descrierea incidentului la Pârtia Bucovina

Teleschiul nu poate fi pornit din cauza cablurilor de siguranță tăiate.

Tunurile de zăpadă și hidranții nu funcționează, ceea ce afectează deschiderea pârtiei pentru weekend-ul următor.

Scopul sabotajului pare a fi blocarea accesului schiorilor și snowboarderilor la pârtie în perioada de deschidere planificată.

Măsuri și remediere

Echipa Pârtiei Bucovina lucrează intens la repararea instalațiilor electrice și a sistemului de zăpadă artificială. Reprezentanții pârtiei transmit că deschiderea nu este anulată, ci doar întârziată.

Recomandări pentru vizitatori

Schiorii și snowboarderii sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale ale Pârtiei Bucovina și să revină pe pârtie imediat ce sistemele vor fi reparate.