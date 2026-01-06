Prima pagină » Social » Sabotaj la Pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc: instalația electrică și teleschiul au fost deteriorate intenționat

Sabotaj la Pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc: instalația electrică și teleschiul au fost deteriorate intenționat

Instalația Pârtiei Bucovina a fost sabotată, cablurile electrice ale teleschiului și tunurilor de zăpadă fiind tăiate. Deschiderea pârtiei nu este anulată, doar întârziată. Echipa lucrează la remediere.
Sabotaj la Pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc: instalația electrică și teleschiul au fost deteriorate intenționat
Galerie Foto 5
Sursă foto: Facebook / Partia Bucovina
Gabriel Pecheanu
06 ian. 2026, 13:49, Social

Anunț important pentru schiori și snowboarderi: Instalația Pârtiei Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a fost sabotată intenționat, afectând teleschiul și sistemul de zăpadă artificială. Incidentul a fost realizat de o persoană cu cunoștințe profesionale în electricitate, care a tăiat cablurile hidranților pentru tunurile de zăpadă și firele senzorilor de protecție ai teleschiului.

Vezi galeria foto
5 poze

Descrierea incidentului la Pârtia Bucovina

  • Teleschiul nu poate fi pornit din cauza cablurilor de siguranță tăiate.

  • Tunurile de zăpadă și hidranții nu funcționează, ceea ce afectează deschiderea pârtiei pentru weekend-ul următor.

  • Scopul sabotajului pare a fi blocarea accesului schiorilor și snowboarderilor la pârtie în perioada de deschidere planificată.

Măsuri și remediere

Echipa Pârtiei Bucovina lucrează intens la repararea instalațiilor electrice și a sistemului de zăpadă artificială. Reprezentanții pârtiei transmit că deschiderea nu este anulată, ci doar întârziată.

Recomandări pentru vizitatori

Schiorii și snowboarderii sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale ale Pârtiei Bucovina și să revină pe pârtie imediat ce sistemele vor fi reparate.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor