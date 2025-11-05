De ce aleg românii consumul de bere fără alcool? Nu mai este tratat ca o alternativă

Berea fără alcool nu mai este percepută ca o alternativă de compromis, ci ca o alegere conștientă și responsabilă, potrivit unei cercetări realizate de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

Studiul arată că jumătate dintre consumatori aleg berea fără alcool în contexte sociale, mai ales femeile (58%) și persoanele între 35 și 44 de ani (59%), care preferă să se bucure de ritualul berii fără a consuma alcool.

Șofatul este al doilea context major pentru 42% dintre respondenți, în special pentru bărbați (54%) și tineri între 18 și 24 de ani (47%), confirmând o tendință clară spre un consum responsabil.

De asemenea, 21% dintre români consumă bere fără alcool în contexte legate de sănătate, iar aceeași proporție o preferă la prânz, în timpul programului de lucru.

„Vedem o schimbare clară în comportamentul consumatorilor: berea fără alcool nu mai este o alternativă, ci o alegere activă, asociată cu responsabilitatea și echilibrul. Pentru mulți, gustul similar cu berea tradițională și libertatea de a o consuma în orice moment sunt argumente puternice”, a declarat dr. Corina-Aurelia Zugravu, președintele Centrului de Studii despre Bere.

Motivele principale – mai multă responsabilitate

Motivele principale pentru alegerea berii fără alcool sunt evitarea efectelor alcoolului (49%) și posibilitatea de a șofa în siguranță (42%).

Gustul similar cu berea tradițională și flexibilitatea de a fi consumată în orice moment al zilei sunt menționate de 29% dintre respondenți.

Beneficiile asupra sănătății și conținutul redus de calorii contează pentru 21%, în special în rândul tinerilor.

„Creșterea numărului de români care aleg berea fără alcool înainte de a conduce reflectă o maturizare a pieței și o conștientizare tot mai mare a riscurilor asociate consumului de alcool”, a declarat Marius Luican, director general Reveal Marketing Research.

Pentru 56% dintre români, consumul de bere fără alcool înainte de a urca la volan este asociat cu responsabilitatea și grija față de siguranța rutieră.

În același timp, 36% consideră deja acest obicei o alegere firească, parte din rutina zilnică.

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în luna septembrie 2025, pe un eșantion reprezentantiv național de 1.012 respondenți de peste 18 ani, din mediul urban și rural, utilizatori de internet. Eroarea maximă de eșantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.