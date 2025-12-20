Consumul de alcool de sărbători. Este sigur să bei mai mult decât de obicei în perioada festivă?

Există riscuri pe termen lung

După consum, organismul transformă alcoolul într-o substanță toxică numită acetaldehidă.

Aceasta poate afecta ADN-ul în mai multe zone ale corpului, inclusiv în gură, gât, ficat, colon și sâni. De fiecare dată când ADN-ul se repară, pot apărea modificări periculoase, care cresc riscul pentru cel puțin șapte tipuri de cancer.

Aceste efecte apar, de regulă, după ani de consum repetat, a declarat Denis M. McCarthy, profesor de psihologie la Universitatea din Missouri. El analizează influența alcoolului asupra comportamentului.

O singură noapte cu multe băuturi nu este asociată direct cu apariția cancerului, a declarat Dr. Michael Siegel, profesor de sănătate publică și medicină comunitară la Universitatea Tufts.

Totuși, cercetările despre efectele pe termen lung ale consumului excesiv ocazional sunt puține, iar certitudinile lipsesc.

Mariann Piano, profesor la Facultatea de Nursing a Universității Vanderbilt, a explicat că este foarte greu de realizat un studiu care să lege o boală cronică de o singură noapte cu alcool.

Dacă cineva dezvoltă, de exemplu, cancer la stomac, nu există o metodă clară de a lega boala de o petrecere din trecut.

Alcoolul poate crea dependență, iar dacă un episod izolat duce la altele frecvente, riscul de boli cronice crește, a spus Dr. Siegel.

Riscuri pe termen scurt

Consumul excesiv, chiar și rar, poate avea efecte imediate.

Un exemplu este sindromul inimii de sărbători, mai des întâlnit iarna.

„Se întâmplă atunci când alcoolul interferează cu semnalele electrice din inimă care coordonează contracția celulelor cardiace, rezultând o bătaie a inimii rapidă și neregulată, cunoscută sub numele de fibrilație atrială”, a spus Dr. Piano.

Această problemă poate crește riscul de accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă, mai ales la persoanele peste 65 de ani sau la cele cu tensiune mare.

În multe cazuri, simptomele dispar în aproximativ 24 de ore.

„Dar dacă simțiți că inima bate neregulat și aveți și dureri în piept sau amețeli, luați în considerare vizitarea unui departament de urgență”, a spus Dr. Piano.

Alcoolul poate influența și comportamentul.

Datele recente ale Departamentului Transporturilor arată o creștere a accidentelor provocate de șoferi sub influența alcoolului în perioada Crăciunului și a Anului Nou.

În decembrie 2022, numărul deceselor din astfel de accidente a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.

„Când bei, organul care decide «dacă ești sub influența alcoolului este, de asemenea, afectat»”, a spus Dr. McCarthy.

Alcoolul afectează cel mai mult creierul, responsabil de decizii, iar acest lucru poate face dificilă evaluarea propriei stări.

Cum poți reduce riscurile de sărbători

Dacă știi că vei consuma mai mult alcool decât de obicei, există câteva metode care pot limita riscurile, chiar dacă nu le elimină complet.

Mănâncă înainte de a bea. O masă luată din timp încetinește absorbția alcoolului și oferă ficatului mai mult timp pentru a procesa substanțele toxice, a spus Dr. Piano.

Bea apă între pahare. Apa sau băuturile fără alcool ajută la hidratare, pot reduce mahmureala și duc adesea la un consum total mai mic.

Nu te baza pe ideea că vinul este mai sănătos. Mulți cred că vinul roșu este mai puțin nociv decât alte băuturi alcoolice, a spus Kara Wiseman, profesor asistent de epidemiologie la Universitatea din Virginia.

„Nu contează dacă este vorba de vin, bere sau băuturi spirtoase”, a spus Kara.

Organismul transformă alcoolul în acetaldehidă în același mod.

Cunoaște-ți limitele. Dacă bei rar, acest lucru este benefic pentru sănătate, dar poate însemna și o toleranță mai scăzută, a spus Dr. Siegel. Acest lucru crește riscul de decizii greșite.

Nu te baza pe soluții rapide. Cafeaua, suplimentele sau alte produse nu refac capacitatea de a conduce sau de a judeca corect. Timpul rămâne singurul factor care reduce efectele alcoolului.

„Nu avem o «pastilă pentru trezire»”, a spus Dr. McCarthy.