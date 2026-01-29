Vinul roșu, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății

Vinul roșu a fost asociat de mult timp cu longevitatea, mai ales în regiunile cunoscute pentru speranța mare de viață.

Totuși, analize recente ale experților sugerează că legătura este mai complexă decât pare, scrie HuffPost.

Cercetătorii spun că stilul de viață, nu vinul în sine, explică probabil de ce unii consumatori trăiesc mai mult.

De ce vinul roșu a fost asociat cu viața lungă

Ideea că vinul roșu susține longevitatea a câștigat popularitate odată cu studiile despre așa-numitele „Zone Albastre”.

În locuri precum Sardinia și Ikaria, mulți centenari consumă regulat cantități mici de vin roșu.

Aceste comunități au însă și diete bogate în alimente vegetale, relații sociale solide și activitate fizică zilnică.

Experții atrag atenția că, în aceste regiuni, consumul de vin are loc într-un context general sănătos.

Vinul este, de obicei, băut la masă, lent și în cadru social, nu în mod izolat.

Acest tipar ar putea conta mai mult decât vinul în sine.

Ce arată de fapt cercetările

Dovezile științifice leagă constant consumul excesiv de alcool de riscuri serioase pentru sănătate.

Dezbaterea se concentrează asupra efectelor consumului redus sau moderat.

Unele studii sugerează că persoanele care beau ocazional pot trăi ușor mai mult decât abstinenții sau marii consumatori.

Cercetătorii explică acest efect mai ales printr-un risc cardiovascular mai scăzut.

Cantitățile mici de alcool pot crește colesterolul „bun” și pot reduce ușor tensiunea arterială.

Aceste beneficii nu sunt specifice vinului roșu și apar și în cazul altor băuturi alcoolice.

Afirmațiile privind antioxidanții din vinul roșu, precum polifenolii, rămân neconfirmate.

Majoritatea studiilor indică faptul că nivelurile din vin sunt prea mici pentru a avea efecte majore.

Riscurile pe care experții le subliniază

Specialiștii avertizează că alcoolul este un cancerigen cunoscut.

Chiar și cantitățile mici cresc riscul de cancer, în special mamar și digestiv.

Din această perspectivă, nu există un nivel complet sigur de consum.

Potențialul de dependență al alcoolului complică mesajele de sănătate publică.

Moderația este dificil de menținut, iar tiparul de consum contează la fel de mult ca volumul.

Consumul excesiv anulează orice posibil beneficiu cardiovascular.

Ce înseamnă acest lucru pentru longevitate

Experții sunt de acord că longevitatea depinde mult mai mult de alimentație, mișcare, relații și gestionarea stresului.

Dacă vinul are vreun rol, acesta este secundar față de acești factori.

Cei care aleg să consume alcool ar trebui să o facă conștient și în cantități mici.