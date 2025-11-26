Ministru: Procesul de selecție al conducerii BID va fi aliniat standardelor naționale și europene

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1204/2022 privind înființarea Băncii de Investiții și Dezvoltare și cu dispozițiile Actului Constitutiv, la data de 23 noiembrie 2025 s-au încheiat mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere (conducere neexecutivă) și ale Directoratului (conducere executivă).

Perioadă de provizorat și componență provizorie

Așa cum este prevăzut în HG nr. 1204/2022, cu modificările și completările ulterioare, până la selectarea și aprobarea unui nou Consiliu de Supraveghere și a unui nou Directorat, conducerea BID intră într-o perioadă de provizorat.

La finalul săptămânii trecute, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat componența provizorie a Consiliului de Supraveghere, redus de la 7 la 5 membri, pentru a alinia conducerea la cerințele de guvernanță și eficiență instituțională.

Aprobarea BNR și continuitatea activității

Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere au primit aprobarea BNR și au înaintat propunerile pentru conducerea executivă provizorie, cu obiectivul de a asigura continuitate, stabilitate și o tranziție coerentă.

Declarația ministrului Alexandru Nazare

„Procesul de selecție pentru noua conducere neexecutivă a Băncii de Investiții și Dezvoltare, ce va avea mandat de 4 ani, a fost demarat, urmând publicarea anunțului de recrutare. Va fi un proces deschis, competitiv și transparent, aliniat standardelor de guvernanță la nivel național și european, pe care le respectăm.

Totodată, am redus numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere, de la 7 la 5, măsură dublată de diminuarea indemnizațiilor acestora. BID trebuie să rămână un model de profesionalism și responsabilitate în sprijinul economiei reale. Până la finalizarea procesului de selecție, conducerea BID este asigurată de membrii provizorii, autorizați de către BNR, pentru a menține stabilitatea instituției și continuitatea deciziilor”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Activitatea BID continuă normal

Pe toată durata provizoratului, activitatea Băncii de Investiții și Dezvoltare continuă în mod normal. Proiectele, garanțiile, liniile de finanțare și procesele operaționale sunt derulate în ritm obișnuit de către personalul tehnic și operațional al BID, fără întreruperi și în deplină concordanță cu rolul instituției în sprijinirea IMM-urilor, autorităților locale și companiilor de utilități publice.

Angajament pentru guvernanță și transparență

Ministerul Finanțelor își reafirmă angajamentul pentru o guvernanță integră, profesionistă și transparentă, în linie cu bunele practici europene și cu standardele de integritate promovate la nivel internațional.