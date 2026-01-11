Prima pagină » Știri externe » India caută să încheie noi acorduri comerciale după deteriorarea relațiilor cu SUA

India caută cu insistență acorduri comerciale pentru a deschide piețele pentru exportatori și a atenua impactul tarifelor americane ridicate, în timp ce eforturile de a obține un acord cu Washingtonul rămân evazive, potrivit AFP.
Relațiile dintre Washington și New Delhi s-au deteriorat în august, după ce președintele Donald Trump a majorat tarifele vamale la 50%, o lovitură care amenință  locurile de muncă și afectează ambiția Indiei de a deveni o putere în producție și export.

Această presiune, spun experții, a împins India într-o rapidă diversificare dincolo de cea mai mare piață a sa. India a semnat sau a operaționalizat patru acorduri comerciale anul trecut, inclusiv un pact major cu Marea Britanie,cel mai rapid ritm de încheiere a tranzacțiilor înregistrat în ultimii ani, și are acum în vedere noi acorduri.

Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Uniunea Europeană, Uniunea Economică Eurasiatică, Mexic, Chile și blocul comercial Mercosur din America de Sud, fie pentru noi acorduri, fie pentru extinderea acordurilor existente.

Dacă va avea succes, India ar avea acorduri comerciale cu „aproape fiecare economie majoră”, a declarat Ajay Srivastava, de la Inițiativa Globală de Cercetare a Comerțului (GTRI), cu sediul la New Delhi. Srivastava a declarat că 2025 a fost „unul dintre cei mai activi ani” pentru acordurile comerciale, despre care a spus că au avut ca scop „repartizarea riscurilor” mai degrabă decât o deviere de la Washington.

Tarifele vamale impuse de Statele Unite, care vizează oprirea achizițiilor de petrol rusesc de către India, despre care se spune că finanțează invazia Moscovei în Ucraina, au împins dorința Indiei de a dezvolta alte piețe.

„Strategia a fost o reacție, așa cum am înțeles, la ceea ce a făcut Trump”, a declarat economistul comercial Biswajit Dhar pentru AFP. „Acest lucru a devenit acum un imperativ pentru India să își extindă destinațiile.”

Acordurile majore vor ajuta sectoarele cu utilizare intensivă a forței de muncă afectate de tarife.

Consiliul indian pentru promovarea exporturilor de îmbrăcăminte estimează că acordul comercial cu Regatul Unit ar putea contribui la dublarea exporturilor de îmbrăcăminte către Marea Britanie în următorii trei ani.

Potențial acord între India și UE

Câștigurile unui potențial acord cu UE ar putea fi și mai mari. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care urmează să viziteze New Delhi la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat că acesta va fi „cel mai mare acord de acest fel din lume”.

Deși cele două părți au ratat termenul limită pentru încheierea discuțiilor până la sfârșitul anului 2025 – se pare că din cauza disputelor legate de exporturile de oțel și auto – negociatorii indieni rămân optimiști.

 

 

