Comisia Europeană vrea acorduri comerciale aprobate mai rapid, pe baza versiunii în engleză

Comisia Europeană propune schimbarea procedurii de aprobare a acordurilor comerciale pentru a reduce timpul necesar intrării lor în vigoare, notează Politico.

Planul prevede ca aprobarea politică să aibă loc pe baza versiunii în limba engleză a documentelor, fără a mai aștepta traducerea în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii.

Noua măsură ar putea scurta procesul cu aproape un an. În prezent, de la finalizarea negocierilor până la aplicarea efectivă a unui acord trec, în medie, aproximativ 23 de luni. Noua propunere urmărește reducerea termenului la 13 luni.

Uniunea Europeană încearcă să își consolideze poziția comercială la nivel global, având în vedere nivelul de competitivitate care a crescut semnificativ. Statele Unite ale Americii și China încheie acorduri într-un ritm mai rapid, în timp ce președintele Donald Trump a folosit tarifele vamale ca instrument de influență geopolitică.

În același timp, Uniunea încearcă să își diversifice parteneriatele comerciale, însă procedurile interne de verificare juridică și traducere pot întârzia acordurile chiar și cu doi ani.

Executivul european a transmis recent un proiect de plan capitalelor statelor membre. Documentul propune o „procedură accelerată” care include încheierea etapelor juridice cu guvernele naționale și cu Parlamentul European pe baza textului negociat în engleză.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, urmează să prezinte această idee la reuniunea miniștrilor comerțului din Uniunea Europeană, programată în Cipru.

Acesta este un pas în direcția corectă, dar nu suficient de ambițios, potrivit exportatorilor din Germania, cea mai mare economie a Europei.

„Reducerea perioadei de negociere de la 23 la 13 luni este un progres, dar nu este suficient. Dacă Europa dorește cu adevărat să reducă dependențele și să-și diversifice partenerii comerciali, deciziile politice, revizuirile juridice și traducerile trebuie să fie semnificativ mai rapide”, a declarat Dirk Jandura, președintele Federației germane de comerț en-gros, comerț exterior și servicii (BGA).