Comisia Europeană, despre amenințările tarifare ale SUA: Prioritatea este dialogul și nu escaladarea conflictului

Purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei și responsabilul pentru comerț, Olof Gill, declară că „liderii UE poartă în prezent consultări intense”. Acesta adaugă: „Din consultările dintre liderii UE, inclusiv președinta von der Leyen, reiese clar că prioritatea este dialogul, nu escaladarea conflictului și evitarea impunerii de tarife”, a declarat Gill, citat de The Guardian.

Motivul, spune oficialul, este acela că „impunerile de tarife vor afecta consumatorii și întreprinderile de pe ambele maluri ale Atlanticului”.

În cazul în care SUA va impune tarife, UE este pregătită să răspundă. „În cazul în care tarifele amenințate vor fi impuse, Uniunea Europeană dispune de instrumente și este pregătită să răspundă, deoarece vom face tot ce este necesar pentru a proteja interesele economice ale UE”, a declarat Gill.

El a reiterat că prioritatea blocului european implicarea în dialog și nu escaladarea situației, afirmând și că implicarea UE în relația cu SUA „continuă la toate nivelurile”.

Purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene a precizat: „Uneori, cea mai responsabilă formă de leadership este reținerea”.

Gill a mai afirmat și nu are la cunoștință planuri pentru o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu toate că ambii se vor afla la Davos în această săptămână.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer a oferit și el, luni, menționând că țara se se va concentra pe dialog alături de Aliații NATO din Europa, dar și SUA, menționând că: „un război comercial nu este în interesul nimănui”.

Reamintim că, în weekend, Trump a amenințat că va impune tarife asupra țărilor care nu susțin planul său de a cumpăra Groenlanda. Duminică, liderii europeni s-au întrunit pentru a discuta măsurile pregătite ca răspuns la amenințările SUA.